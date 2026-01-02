  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Cenazeler karıştı! Almanların gömdüğü Türk, mezardan çıkarılıp tekrar gömüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde aynı anda kalp krizi nedeniyle ölen Türk ve Alman iki kişinin cenazeleri karıştı. Alman aile Türk’ü götürüp gömerken Türk aile morgda kendilerine verilen kişinin yakınları olmadığını söyledi. Alman ailenin gömdüğü Türk mezardan çıkarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Didim'de yaşayan Alman D.M.H. (81) ve Türk F.T. (80), 31 Aralık 2025'te kalp krizinden vefat etti. İki cenaze de Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alman aile, hastaneye gidip cenazesini teslim aldı ve defin işlemini yaptı. Daha sonra morga giden Türk aile, cenazelerini almak isterken vefat eden kişinin naaşının kendi yakınlarına ait olmadığını fark etti.

Yapılan incelemede, Alman ailenin, Türk vatandaşı F.T'nin cenazesini defnettiği anlaşıldı. Cenazelerin karıştığının tespit edilmesi üzerine, durum Didim Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı. Savcılığın talimatı üzerine mezar açıldı ve cenaze, Türk aileye teslim edildi. Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. F.T'nin yakınlarının, hastaneden şikayetçi olduğu belirtildi.

