Cenaze namazına Başkan Erdoğan da katıldı! AK Parti milletvekili Önen’in acı kaybı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in bir süredir hastanede tedavi gören ve 23 yaşında hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen, son yolculuğuna uğurlandı. Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak acılı babayı ve ailesini yalnız bırakmadı. Dava arkadaşının acısını paylaşan Başkan Erdoğan, cenaze namazında saf tutarak merhume için dua etti.

Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi!

Devlet erkanı, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze merasiminin ardından Fatma Zehra Önen'in naaşı dualar eşliğinde Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrasında Önen ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek sabır diledi.