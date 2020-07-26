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Aktüel

Cenaze dönüşü şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:23:46 -
Cenaze dönüşü şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cenaze dönüşünde şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Alkan'ın kullandığı 23 TD 321 plakalı otomobil, Sürek köyü çıkışında şarampole devrildi.

Araçta bulunan sürücü Mehmet, Habip ve Suat Alkan kardeşlerden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve köylülere haber verdi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda şarampole devrilen otomobil köy sakinlerince bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 kardeşin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, Maden ilçesinden otomobille Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyüne cenaze törenine gittiği; kazanın, törenin ardından ilçeye dönerlerken yaşandığı öğrenildi.

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