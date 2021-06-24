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Gündem Cemile Taşdemir kimdir? Fatih Altaylı Cemile Taşdemir diyaloğu nedir?
Gündem

Cemile Taşdemir kimdir? Fatih Altaylı Cemile Taşdemir diyaloğu nedir?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya üzerinden Cemile Taşdemir'e yaptığı hakaret gündem oldu. Sosyal medyada Cemile Taşdemir'e birçok kişi destek olurken Fatih Altaylı'ya sert tepkiler geldi. Gündem olan Fatih Altaylı Cemile Taşdemir diyaloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir ne iş yapıyor? Fatih Altaylı Cemile Taşdemir diyaloğu nedir? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:53:00 -
Cemile Taşdemir kimdir? Fatih Altaylı Cemile Taşdemir diyaloğu nedir?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez sosyal medyada yaptığı skandalla gündeme geldi. Cemile Taşdemir'in attığı tweetin altına Fatih Altaylı'nın yaptığı yorum sert tepkilere yol açtı. Peki, Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e nasıl yorum yaptı? Cemile Taşdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e nasıl yorum yaptı?

Gazeteci Cemile Taşdemir ve Fatih Altaylı arasındaki diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Taşdemir'in Twitter hesabından ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." şeklinde bir tweet atmıştı.

Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'in twitine, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

Cemile Taşdemir kimdir?

Cemile Taşdemir'in yaşamı hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır. Fatih Altaylı'nın hakaretlerine maruz kalan Cemile Taşdemir twitter hesabında Fatih Altaylı'nın ağır sözlerine şöyle yanıt verdi: "Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım." 

Cemile Taşdemir son paylaşımında ise: "Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi? Ama tabi dert farklı. Dert, batan toplu iğnem." açıklamasında bulundu.

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