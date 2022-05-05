Cemil Kılıç'tan göçmen provokasyonuna destek! 'Türk ulusu kazanacak'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki göçmen provokasyonuna destek veren Cemil Kılıç, "Hepiniz yenileceksiniz, Türk ulusu kazanacak." dedi.
Yeniakit.com.tr
Cemil Kılıç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki göçmen provokasyonuna ırkçı ifadelerle destek verdi.
'Hepiniz yenileceksiniz'
Haddini aşarak Akit gazetesini vatan düşmanları ile bir arada tutan Kılıç, "FETÖ'cüsü, PKK'lısı, faşist Akit Gazetesi, ırkçı, dinci faşistler, ABD güdümlü emperyalistler... Hepsi sığınmacıları savunup Türk milletine ve Türk devletine saldırıyor." dedi.
Cemil Kılıç, göçmenler üzerinden yürütülen provokasyona şu ifadelerle katıldı:
Hepiniz yenileceksiniz, Türk ulusu kazanacak!