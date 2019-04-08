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Seçim 2019 Sayfası

Cemil Deveci görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Millet İttifakı CHP’den Atakum Belediye Başkanı seçilen Cemil Deveci, görevi eski Başkan İshak Taşçı’dan devraldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:38
Cemil Deveci görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Millet İttifakı CHP’den Atakum Belediye Başkanı seçilen Cemil Deveci, görevi eski Başkan İshak Taşçı’dan devraldı.


Atakum Belediyesi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde yeni Başkan Cemil Deveci, eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın elinden belediyenin mührünü alarak görevine başladı.



“Biz birbirimizin kardeşiyiz”


Yoğun katılımın olduğu törende açıklamalarda bulunan Deveci, belediyede ortak ve kurumsal akıl oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. Samsun’un ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu kaydeden Deveci, “Buradan biz bunu yaparak ülkeye örnek olabilirsek Türkiye kazanır. Bu ülke bizim. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Birimizin parmağı kanasa hepimiz hissetmeliyiz. Onun için barış, huzur ve mutluluk vadetmiştik. Oradan geri adım atmıyorum. Her birinizin ayrı ayrı desteğini istiyorum. Basının desteğini de istiyorum. Basın da kamu görevi yapıyor” dedi.



“Türkiye’nin yıldızı olan bir kenti emanet ediyoruz”


Eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise Cemil Deveci’nin kendilerinin yapmış oldukları güzel hizmetlerin üzerine kendisinin öngördüğü projeleri de ekleyerek Atakum’un yarınlara açılmasında güzel çalışmalar yapacağını belirterek, “Bir Atakum sevdalısı olarak bize ihtiyaç olunan her noktada fikrimizin alınmak istendiği her aşamada kendisine ve Atakum’un hayrına olabilecek noktada fikirlerimizi söyleyeceğiz. Atakum 5 yıllık süre zarfında çok büyük hızla büyüdü ve gelişti. Bu noktada şehrin gelişimine yön vermeye çalıştık. Atakum’u 2017 yılında çok yüksek insani gelişmişlikte Karadeniz Bölgesi’nde birinciliğine çıkardık. 2017 yılında fiziki anlamda büyümede Türkiye beşinciliğine kadar oturttuk. Cemil Deveci’ye hem Karadeniz’in 1 numarası hem de Türkiye’nin yıldızı olan bir kenti emanet ediyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Taşçı, Deveci’ye Atakum Belediyesi’nin devam eden mevcut projeleri hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:38
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