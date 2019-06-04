0553 313 94 23

Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çiçek, yaptığı açıklamada"81 siyasi parti var, 82'nci parti ne işe yarayacak?" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 15:39
Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için "81 siyasi parti var, 82'nci parti ne işe yarayacak?" dedi. Dünyanın hızla değiştiğini söyleyen Çiçek, "solcular millici oldu, sağcılar da küreselci" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Sözcü'den Özlem Gürses'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Maaşımı bağışlıyorum

Ben 2015 yılından bu yana Meclis'teki görevlerimden para almıyorum. Görevlerimden dolayı resmi bir maaş ödemesi yapılıyor tabii ama ben aldığım paranın tümünü çeşitli vakıflara bağışlıyorum.

Ben TÜSİAD'ı anlamıyorum

Cumhurbaşkanı da dahil tüm siyasetçiler elbette eleştirilebilir. Ama toplantılarda en ön sırada oturup büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı alkışlayanların sonra çok sert açıklamalar yapması bana tutarlı gelmiyor. Yoksa ben zaten ekonomi, adalet ve dış politika alanlarındaki ülke sorunlarının 4 ayaklı bir siyasi vizyonla ele alınması gerektiğini yıllardır söylüyorum.

81 siyasi parti var, 82'nci parti ne işe yarayacak?

Türkiye'de şu anda tam 81 siyasi parti var. 82'ncisi ne işe yarayacak Özlem Hanım? Şu anda var olan siyasi partilerden nesi farklı olacak? Sadece bir kişiye ya da bir fikre karşı olduğunuz için bir parti kurulur mu? Bu sözünü ettiğiniz yeni partilerin ekonomi, dış politika, yargı konularında çözümleri nedir mesela?

Solcular millici oldu, sağcılar da küreselci

Bizim en önemli sorunlarımızdan biri de hem sağda hem solda reel siyaseti inşa edememiş olmak maalesef. Üstelik siyaset de tıpkı hayat gibi sürekli olarak değişen, gelişen, kendini yenileyen bir alan. 40 yıl öncenin siyaseti ile bugününki aynı değil. Dünya hızla değişiyor, solcular millici oldu, sağcılar da küreselci.

Bana oy vermedikleri de oldu

40 yıl öncesinin siyasi kavramları ile bugünün sorunlarına çözüm bulunabilir mi? Mümkün değil. Benim 3 evladım var, hepsi farklı görüşlerde oy kullanabiliyor. Ve inanın bana oy vermedikleri de oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:39
  1. Cemil Çiçek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran açıklaması: Ümit ederim ki bu sefer...
    1. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    2. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    3. "Katma değeri yüksek ürünler..
    4. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    5. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    6. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    7. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    8. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    9. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    10. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    11. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    12. Polisten tatilcilere "ut"lu mola
    13. Kayın biraderlere kurşun yağmuru: 1..
    14. İspanya'da Diego Costa'ya vergi..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    16. Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması
    17. Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa..
    18. Başkan Çalık, “Herkesin birbirine..
    19. Bayram planları kaza ile son buldu
    20. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    21. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü,..
    22. Sungurlu’da asırlık bayramlaşma..
    23. Başkentte bunalıma giren adam evini..
    24. Yunanistan'da ekonomi büyüdü
    25. Şehitliklere duygu dolu bayram..
    26. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    27. Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü
    28. Orhan Gencebay: Bayramlığım babamın..
    29. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    30. Cinayetten kömür anlaşmazlığı çıktı
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."