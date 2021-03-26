Cemil Çiçek'ten Ayasofya İmamı'na uyarı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek'ten Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle uyarı geldi.

Boynukalın'a isim vermeden "Birleştirici ve kaynaştırıcı ol" çağrısı yapan Cemil Çiçek, "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin… Çünkü bunların arkasında her görüşte insanlar namaz kılıyor." dedi.

Konuşmasının devamında "Birleştiriciliği sağlamada sıkıntı çıkaracak beyan ve tartışmalardan kaçınması doğru olur" diyen Çiçek, şöyle devam etti:

"Herkes, her istediğini, her yerde söylemek durumunda değil. Herkes özgürlük üzerinde duruyor da (kimse) sorumluluk üzerinde durmuyor. Geleneğimizde sorumlulukla bağlantılı özgürlükler söz konusudur."