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Cemil Çiçek: Bu sorun Osmanlı'da da vardı

Türkiye'de sık sık gündeme gelen yargı reformuyla ilgili konuşan TBMM eski Başkanı ve Adalet eski Bakanı Cemil Çiçek, "Osmanlı'da da adalet sorunu vardı. Cumhuriyet döneminde de sorunlar yaşandı. Bugün de sorun var ki reform stratejileri aranıyor." dedi.

11 Aralık 2018 Salı 09:49
Cemil Çiçek: Bu sorun Osmanlı'da da vardı

TBMM eski Başkanı ve Adalet eski Bakanı Cemil Çiçek, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'e Türkiye ve adalet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşgetiren, Cemil Çiçek'in 'Adalet Sorunu' hakkındaki değerlendirmelerini şöyle aktardı:

"Yargı sorunu bir insan sorunudur. Yargı reformundan söz edilecekse bu da bir insan reformu çerçevesinde olmalıdır.

-Yargı kararlarının yüzde 95'i yorumdur. Evet kanun maddeleri vardır ama yargılamaya konu olan olayla kanun maddesi arasındaki irtibatı yargılamayı yapan kişinin, kişilerin yorumu belirler. Dolayısıyla yorumu yapan kişinin niteliği büyük önem kazanır.

-Orada da ideolojik aidiyetlerin devreye girmesi söz konusu. Yargı makamında olan kişi- kişiler ideolojik aidiyeti bir deli gömleği gibi üzerine giydiğinde ortada adalet kalmaz.

-Osmanlı'da da adalet sorunu vardı. Aşağı yukarı 400 yıllık bir sorundan söz ediyoruz. Koçibey gibi risalelerde mesele en açık şekliyle ortaya konur. Cumhuriyet döneminde de sorunlar yaşandı. Bugün de sorun var ki reform stratejileri aranıyor.

-Çare eğitim. Biz öğretim yapıyoruz, eğitim yapmıyoruz. Sorun “insan sorunu” ise, “ideolojik yargı” gibi yine insanla bağlantılı bir şeyden söz ediyorsak, asıl bu alanda reform yapmak lazım. Onun için diyorum, yargı reformu aslında insan reformudur.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:49
  1. Cemil Çiçek
  2. Adalet
  3. Yargı reformu

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR22 dk önce
    Akp de sıkışınca Osmanlıdada vardı demeye başladı. Osmanlıdan ders alın Eyy Akp liler. Adalet diye yaptığınız işler daha fazla sıkıntıları katlar oldu. Osmanlıyı araya katarak savuşturamazsınız.
  • Seref ılyasSeref ılyas36 dk önce
    Ulan el osmanlya hayran siz damarlarınızda ne kanı taşıyorsunuz .dincisi dinsizi osmanlya dil uzatıyotsunuz beyinsiz mahluk..
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