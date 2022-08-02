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Gündem Cemevi saldırısında 2 kişi gözaltına alındı
Gündem

Cemevi saldırısında 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç ayrı cemevine saldıran şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 00:02:00 -
Cemevi saldırısında 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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