Çemen otu özellikle Yozgat ve Kayseri'de sıkça kullanılan, baklagiller familyasına ait bir ot türüdür. Genellikle yemeklere tad vermek için kullanılan çemen otu, yüzyıllardır alternatif tıpta da kullanılmıştır. Bağırsak sorunlarını ortadan kaldıran çemen otu, solunum ve yüksek ateş sorunlarına da birebir gelmektedir.

Uzmanlar, çemen otunun birçok hastalığa fayda sağladığını söylemektedir. Peki çemen otu nelere iyi gelir? İşte çemen otunun inanılmaz faydaları...

- Güçlü antioksidan sayesinde vücuttaki toksinleri temizler.

- Karaciğerdeki toksinleri de temizler, cilt hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır.

- Yüksek lif içermesi ile birlikte gün boyu tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcı olur.

- Kandaki kolesterolü dengeler, kötü kolesterolü düşürür ve kan akışını dengeler.

- Kan şekerini dengeler, diyabet hastalığının ilerlemesini engeller.

- Sinir sistemini temizler; stres, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azaltır.

- Yaşlı hücreleri yok eder, genç hücrelerin sayısını arttırır.

- Ülser, reflü gibi mide rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır. Mide mukozasını korur.

- Yapılan birçok araştırma çemen otunun vücuttaki iltihabı kuruttuğunu ve kanserli hücreleri azalttığını göstermiştir.