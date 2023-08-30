  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cemal Toktaş'tan rezalet! Sübhaneke duasını bakın nasıl okudu
Medya

Cemal Toktaş'tan rezalet! Sübhaneke duasını bakın nasıl okudu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 12:58:00 - 2023-08-30 13:24:16

Son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Oyuncu Cemal Toktaş ailesiyle birlikte çektiği ve İslami değerlerle adeta dalga geçtiği videoya büyük tepki var.

Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

Cemal Toktaş son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisindeki Molla Faysal rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Yine aynı oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'da İmam Gazali karakterini oynamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

32
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

l

Ama en önemlisi ve fecisi Sübhanallah ile alay edilmesini Allah da değerlendirecektir…

Misafir

Hristiyanların hareketini yapıp zafer işareti yapıyor. Belki hristiyandır. İngilizler bize ne diyor müslim man (müsliman) Biz kendimize ne diyoruz müslüman. Biz kendimizi tanıtırken bile ingilizce tanıtıyoruz. Bizler iyi bir insan olmaya bu yönde kendimizi düzeltmeye çalışmadıkça , uyudukça daha çok bizle alay ederler. Yüce Allah bizleri korumasaydı bir çoğumuzun kötü ahlakı yüzünden çok daha beter hale gelirdik diye düşünüyorum.
TÜM YORUMLARA GİT ( 32 )
Böyle taksici olmaz olsun! Gerçekten büyük skandal! Şu rezalete bakın
Gündem

Böyle taksici olmaz olsun! Gerçekten büyük skandal! Şu rezalete bakın

Antalya’nın Kaş ilçesinde taksiciler, taksimetre açmadan belirlenen sabit fiyat üzerinden yolcu taşıyor. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıy..
Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını sıkı takip ediyor. Petrol fiyatları yüksel..
Akşener’in aldığı iddia edilen 100 milyon dolar konusu gündemi sarsmaya devam ediyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu: O başka bir partiyle ilgili
Gündem

Akşener’in aldığı iddia edilen 100 milyon dolar konusu gündemi sarsmaya devam ediyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu: O başka bir partiyle ilgili

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yorumcu ve yazar Levent Gültekin’in gündeme getirdiği, "Akşener'e tehdit maili" iddiası hakkında, "Biri 25 Ş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23