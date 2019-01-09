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Cemal Süreya ölüm yıldönümünde anılıyor! Cemal Süreya sözleri

Cemal Süreya ölüm yıldönümünde anılıyor. İşte Türk şiirinde İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biri olan Cemal Süreya hakkında merak edilen bazı bilgiler...

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:24
Cemal Süreya ölüm yıldönümünde anılıyor! Cemal Süreya sözleri

Cemalettin Seber veya tanınan adıyla Cemal Süreya, ilk şiir deneyimlerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da onun şiir çalışmaları asıl üniversite yıllarında başlamıştır.  Ayrıca Fransızcadan kırka yakın kitabı Türkçeye çeviren Cemal Süreya başarılarından sıkça söz ettirmiştir. 

Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük, antoloji de yazmıştır.

Yazdığı kitaplarla 1959'da Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka), 1966'da Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe) ve 1988'de Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi) kazanmıştır. Kitap-lık dergisinin Türkiye'nin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle 1998'de hazırladığı "75 Yılda 75 Kitap listesi"nde iki kitabıyla (Üvercinka ve Sevda Sözleri) yer almıştır. Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonradan kitaplaştırılan Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30. sırada yer almıştır. 1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü verilmektedir.

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

“Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek.”

“Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların, bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur”

“Özlemek, ölmekten sadece iki harf fazla be çocuk.”

"Sevgilim bilemem sesimi duyuyor musun? Bir gökkuşağıyla doldurmak istiyorum içini."

“Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Seni sevmek ne güzel! Kadınım, yârim…”

ÖLÜMÜ 

Cemal Süreya, 1982'de kalp spazmı olduğunu belirtmiştir. Sağlık problemi, oğlu Memo'nun annesini alarak Birsen Hanım'la yaşadığı eve taşınmasıyla başlamış ve oğlunun fiziksel şiddetine maruz kalarak bunalımın eşiğini gelmiştir. Cemal Süreya, 6 Ocak 1990'da kalp krizi geçirmiştir. 8 Ocak 1990'daki Gazeteciler Cemiyeti'ndeki son hâli, Muzaffer Buyrukçu tarafından "bitkin, zayıflamış ve tam bir moral çöküntüsü içinde" şeklinde aktarılmıştır. Gece evinde rahatsızlanan Süreya, önce Haydarpaşa Göğüs Hastanesine, ardından Numune Hastanesi Acil Servisine götürülmüş fakat 9 Ocak 1990 Salı günü şeker komasından hayatını kaybetmiştir.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:24
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