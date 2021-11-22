Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı ‘şımarık’ Justin Bieber'a seslendi

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşi şekilde katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post için bir makale kaleme alarak İslam diniyle alay eden ‘şımarık’ Justin Bieber'a seslendi.

Hatice Cengiz, Justin Bieber'a konserini iptal etmesi için çağrı yaptı.

Cengiz yazısında, "Cemal'in katilleri için şarkı söylemeyin. Lütfen konuşun ve onun katili Muhammed bin Selman'ı kınayın. Sesiniz milyonlarca kişi tarafından duyulacaktır" ifadelerini kullandı.

Cengiz, "MBS'nin piyonu olmayı reddederseniz, mesajınız çok net olacaktır: Ben diktatörler için sahneye çıkmam. Para yerine, adalet ve özgürlüğü seçiyorum" dedi.

Gençlere kötü örnek olan Justin Bieber'ın, Cidde'de yapılacak Formula 1 Suudi Arabistan GP öncesinde sahne alması bekleniyor. Etkinlikte Bieber'ın yanı sıra A$AP Rocky, David Guetta, Tiesto ve Jason Derulo'nun izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.