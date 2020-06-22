Cemal Kaşıkçı'dan sonra şimdi de o! "Hedeftesin! Kendini koru ve gereken tedbirleri al

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakın dostu Ömer Abdülaziz'in de aynı kaderi yaşamaktan korkuyor.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; Kanadalı yetkililer, muhalif Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'in hayatının tehlikede olduğunu ve kendisini korumak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

"Selman ve ekibi bana zarar vermek istiyor"

Konuyla ilgili konuşan Ömer Abdülaziz şunları kaydetti:

"Kanadalı yetkililer, benim potansiyel bir hedef olduğumla ilgili önemli birtakım bilgilere ulaştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ekibi, bana zarar vermek istiyor. Bu belki bir suikast olur, belki adam kaçırma olur; fakat iyi bir şey olmayacağı kesin."

Telefonu izlenmiş

Toronto Üniversitesi Citizen Lab'da casus yazılım kullanımını izleyen araştırmacılar, Ömer Abdülaziz'in telefonun 2018 yılında Suudi Arabistan ile ilişkili bir ağ tarafından siber saldırıya uğradığına inandıklarını söyledi. Saldırıdan sonra, Abdülaziz'in ailesinden ve arkadaşlarından bazılarının tutuklandığı kaydedildi.

"Durum bu sefer ciddi"

Avukat Alaa Mahajna, daha önce Kanadalı yetkililerin tehdit mesajlarını kendilerine aktardığını ancak durumun bu sefer çok daha ciddi olduğunu kaydetti.

"Kanada'da kendimi güvende hissediyorum"

Bu tür tehditlerin muhalefetin bastırılması için krallıktan kaynaklandığına inandığını söyleyen Abdülaziz, tehditlere rağmen Kanada'da kendini hala güvende hissettiğini belirtti.