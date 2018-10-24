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Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası Trump zor günler geçiyor

ABD merkezli CNN televizyon kanalı, gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası yaşanan gelişmelerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın çok öfkeli olduğunu iddia etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 01:03
Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası Trump zor günler geçiyor

CNN, Trump'ın yakın çevresiyle konuşmalarını duyan birden fazla kişiye dayandırdığı haberinde, "Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yaşananlar, Başkan Trump'ı daha da fazla sinirlendirdi." ifadesini kullandı.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, pazar günü Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Trump'ın, özellikle basın önünde yaşanan gelişmelerden dolayı kötü duruma düşürüldüğü yönünde şikayetlerde bulunduğunu aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Gina Haspel'in Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunduğuna dikkati çekerek, Haspel'in bu görüşmeler sonrasında Trump yönetimine bilgi vereceğini dile getirmişti.

Suudi yönetimi itiraf etmişti

Riyad yönetimi, son olarak Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğünü ancak Veliaht Prens Selman'ın bundan haberi olmadığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın, "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 01:03
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