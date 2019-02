Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş açıklama! "Sıfır hatayla tamamladık"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde tüm şubelerde görevli emniyet personeline 'Adli Tıp ve Kriminalistik' eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan 50 kişilik ilk grup sertifikaları İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın katıldığı törende aldı. Törene İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu çok sayıda akademisyen, emniyet mensubu ve öğrenci katıldı.

"Üniversitelerimizden faydalanmalıyız"

Tören öncesinde konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, üniversite ve emniyet iş birliğinin hayali olduğunu belirterek, "İstanbul gibi üniversitemizin çok olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bizim bundan faydalanmamız lazım. Mutlaka her ilçemiz ilçesinde bulunan üniversite ile kardeş üniversite olsun. Bir ileri aşamadaki hayalim 60 binlik İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu ve bu kadronun yüzde 10'u devamlı eğitim alan bir kadro olması. 6 bin kişi her konuda devamlı eğitim alacak. Çünkü polisler toplumun her kesimiyle her gün karşı karşıya. Az da olsa kişinin bir fikri olması gerekiyor" diye konuştu.

"Olay yeri incelememiz çok başarılı"

Türk emniyetinin olay yeri incelemede uluslararası kriterlere uygun olduğunu belirten Mustafa Çalışkan, "Bizim olay yeri incelememiz gerçekten çok başarılı. Bunu en son Cemal Kaşıkçı olayında gördük. Uluslararası mercek altında bir olay yeri incelememiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz vardı. Sıfır hatayla görevlerini yerine getirdiler. Bu nedenle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim olay yeri inceleme, bomba imha gibi teknik ve kriminal konularda daire başkanlığımız uluslararası standartlara uygun çalışmalar yapıyor ve laboratuvarımız gerçekten herkesin güvendiği laboratuvarlar olarak çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Güvenirlikte ikinci sıradayız"

Toplum açısından polisin güvenilirlik oranına da dikkat çeken Çalışkan, "Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra ikinci sıradayız. Bu çok çok güzel bir şey. Biz bu oranı muhafaza etmek daha yukarıya çıkarmak için çok çalışacağız. Ben böyle bir eğitim verildiği için başta rektörümüz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Eğitimin devamı için desteklerinizi talep ediyorum" dedi.

"Eğitimlerin devamı gelecek"

'Her şey bu ülke ve milletimiz için' diyerek sözlerine başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise, "Üniversite olmanın bir gereği bu. Her şey bu ülke ve milletimiz için. İnsanlığın hala bir yerlerde yaşadığına inanarak buna da katkı sağlasın diye uğraşacağız. Bu tür eğitimlerin benim için en ulvi yanı budur. Eğitim, suçu önleme ve aydınlatma stratejilerinin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu eğitimle de sonlanmayacağı inancındayız. Bunun takibini yapacağız. Haziran sonuna kadar 300 emniyet mensubunun eğitim almış olması hedefleniyor. Bu eğitimin uluslararası sürecini takip edeceğiz. İnterpol akreditasyonu sağlandıktan sonra bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere Çalışkan'ın kaleme aldığı 'Milli Vuruş' kitabını okumaları tavsiyesinde de bulunan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Mutlaka okumanızı istiyorum. Ne yaşadığını ve niçin yaşadığını bilen toplumlar için gelecek vardır. 15 Temmuz karanlık gecesinin bir de aydınlığı vardır. Karanlıktı, bir ihanet gecesinin cüretinin vardığı noktayı yaşadık. Ama bu millet önderleriyle bedenini ortaya koyarak istiklalini nasıl teslim etmeyeceğini ortaya koydu. Emniyet müdürümüz o direnişi göstermiştir" dedi.

"Geri bildirimler muhteşem"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm Başkanı ise, "Bu ekip emniyet mensuplarına bir seminer programı oluşturdu. Haziran ayına kadar 200'ün üzerinde gönüllü emniyet mensuplarına eğitim vermiş olmayı hedefliyoruz. Geri bildirimlerimiz muhteşem. Bu etkinliğimizi önümüzdeki akademik yılda da sürdürmeyi planlıyoruz. Eğitimimiz tek taraflı bir model olmayacak. Hedefimiz üniversite ve emniyet arasında sürekliliği olan bir iş birliği gerçekleştirebilmek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Mustafa Çalışkan, Dr. Azmi Ofluoğlu ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, emniyet mensuplarına sertifikaları takdim etti.