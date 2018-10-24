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Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Suudi yetkililer kuyuyu aramaya izin vermiyor

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Suudi Başkonsolosun konutunda bulunan kuyuda yapılacak aramalara izin verilmedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:33
Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Suudi yetkililer kuyuyu aramaya izin vermiyor

Suudi Arabistanlı yetkililer, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Türkiye'den kaçarak ayrılan Suudi Başkonsolosun konutunda bulunan su kuyusunda yapılacak aramalara izin vermedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.  Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil  araması yaptı.

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da  arama yapmak isteyen güvenlik  güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi.

Kaşıkçı olayı

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim  Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na  gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği  başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2  uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi  vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin  belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak  çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk  binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed  el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk  binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:33
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Delil araması

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  • abdrhmnabdrhmn40 dk önce
    nedir bu arap rezaleti. nasıl müslüman bunlar yahudi kafirleri bunlar
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