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Gündem

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Apple'dan yardım istendi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinde, Kaşıkçı'ya ait iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple ait tabletinin açılamadığı ortaya çıktı.

2020-04-20 22:09:00 -
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Apple'dan yardım istendi

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin iddianamede, cihazların açılmasını sağlayan şifreler ve iCloud yedeklemesinin Apple şirketinden temin edilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaşıkçı'nın iPhone marka iki adet cep telefonu ve Apple marka tabletinin açılamadığı belirtildi.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan 10 Ekim 2018 tarihli rapora da yer verildi. Cep telefonları ve tablete ilişkin imaj alma ve içerik çıkartmaya yönelik yapılan çalışma sonucu hazırlanan raporda, cep telefonları ve tabletin şifreli oldukları, iTunes programına bağlanıp cihazın sıfırlanması gerektiği, içerisindeki verileri yedeklemenin bir yolunun olmadığı, cihazın mevcut adli bilişim, yazılım ve donanımları ile imajının alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Apple'dan yardım istendi

Cep telefonları ve tabletin açılmadığı için imajının alınamadığı kaydedilen iddianamede, "Maktul Cemal Kaşıkçı'nın güvenlik şifreleri nedeniyle açılamayan Apple Iphone marka cep telefonları ile Apple iPad marka tabletinin açılmasını ve cihazın çalışmasını sağlayan şifreler ile iCloud yedeklemesinin Apple şirketinden temin edilerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne adli yardımlaşma talebi gönderilmiştir" denildi.

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Yorumlar

Omer

Benim samsung j2 'nin desen kilidini açamadılar 3 aydan beri peh peh peh
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Asil

Herifler organize suç işlediler isteseler şimdiye kadar tlf yüz kere açılırdı.niye açılamıyor işin içinde abd de var ondan.suut kralı selman bu işi yaptırdı abd bunu hemen çözdü selmandan şu kadar vereceksin bu iş çözülemez dendi selman kesenin ağzını açtı bu ömür boyu çözülemez çünki alpella tlf abd malı da ondan .kaşıkçının cesedi de orada fırında yakıldı külü de arap kral yardımcıları yani öldürenler helikopterle nehire atıldı velhasıl kaşıkçı buhar edildi
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