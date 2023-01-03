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Gündem Cemal Enginyurt'tan ipe sapa gelmez "Sinan Ateş" iddiası! 96 bin TL'ye...
Gündem

Cemal Enginyurt'tan ipe sapa gelmez "Sinan Ateş" iddiası! 96 bin TL'ye...

İpe sapa gelmez çıkışlarıyla gündem olmaya çalışan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yine karnından konuştu. Enginyurt, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'i öldüren tetikçinin, cinayeti işlemesi için para aldığı iddiasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 21:36:00 -
Cemal Enginyurt'tan ipe sapa gelmez "Sinan Ateş" iddiası! 96 bin TL'ye...

İpe sapa gelmez çıkışlarıyla gündem olmaya çalışan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yine karnından konuştu. Enginyurt, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'i öldüren tetikçinin, cinayeti işlemesi için para aldığı iddiasını ortaya attı.

Cemal Enginyurt  Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hiçbir dayanağı olmayan iddialar ortaya attı.

Gazeteci Özlem Gürses'in Youtube kanalında canlı yayına katılan Enginyurt, Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik yaptığı açıklamada söz konusu saldırının profesyonel bir cinayet olduğunu belirterek "Bu parası yatırılmış bir cinayet" görüşünü savundu.

Tetikçinin hanımının hesabına yatmış

Enginyurt, açıklamasının devamında şu iddiaları ileri sürdü:

"Profesyonelce işlenmiş bir cinayet. Planlanmış, programlanmış bir cinayet ve bankaya parası yatırılmış bir cinayet. Tetikçiye 96 bin lira orada ismi geçen Ufuk denen vatandaş hanımı üzerinden para yatırılmış. İstanbul Maltepe'den bir otoparktan yola çıkarak gelinmiş sonra aynı otoparka araç ger getirilmiş ise, bir kişi eşinin üzerinden bu katile 96 bin lira havale yapmış ise bu tesadüf bir cinayet değildir. Tetikçiler konuşturulmalı. Bunun arkasında kim var ortaya konulmalı."

 

 

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