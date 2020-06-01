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Cemal Enginyurt: TBMM acilen bu kanunu çıkarmalı

MHP milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'nin acilen hayvan hakları yasasını çıkartması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:14:00 -
Cemal Enginyurt: TBMM acilen bu kanunu çıkarmalı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'nin acilen hayvan hakları yasasını çıkartması gerektiğini bildirdi.

Enginyurt, Twitter hesabından şunları ifade etti:

"Koronavirüs bize unuttuklarımızı yeniden hatırlattı. Tabiatın önemini, komşunun değerini, yaşlıları sevmeyi, yardımlaşmayı... En önemlisi bu zor dönemde, hayvanları ve onların dostluğunu öğretti. TBMM, acilen hayvan hakları yasasını çıkartmalı. Hayvanları korumalı ve sahip çıkmalıyız."

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