Cemal Enginyurt: TBMM acilen bu kanunu çıkarmalı
MHP milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'nin acilen hayvan hakları yasasını çıkartması gerektiğini bildirdi.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'nin acilen hayvan hakları yasasını çıkartması gerektiğini bildirdi.
Enginyurt, Twitter hesabından şunları ifade etti:
"Koronavirüs bize unuttuklarımızı yeniden hatırlattı. Tabiatın önemini, komşunun değerini, yaşlıları sevmeyi, yardımlaşmayı... En önemlisi bu zor dönemde, hayvanları ve onların dostluğunu öğretti. TBMM, acilen hayvan hakları yasasını çıkartmalı. Hayvanları korumalı ve sahip çıkmalıyız."