Türkiye bir kritik seçime daha hazırlanıyor. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için bir kez daha sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de MHP lideri Bahçeli'nin beka meselesi olarak nitelendirdiği 2019 yerel seçim için geri sayım sürerken cemaatlerin kime oy vereceği de merak ediliyordu. Yerel seçimler için oyunu kime vereceğini açıklayan cemaat Kadiri cemaati oldu. Cemaatler hangi partiye oy verecek? 2019 yerel seçim hangi cemaat kime oy verecek?

Malatya’da AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Mustafa Kırteke, AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Hüseyin Çapar ile birlikte Kadiri Tarikatı Şeyhlerinden Ali Kara’nın damadı ve aynı zamanda 22. ve 23. dönem AK Parti Malatya Milletvekili olan Fuat Ölmeztoprak’ı ziyaret etti. Ölmeztoprak yaptığı konuşmada, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de AK Parti’mizin ve adaylarımızın her daim yanında olacağım. AK Parti, bir dava, bir erdemliler hareketidir. AK Parti’de ben değil biz vardır. Ben diyen AK Parti davasını, hareketini anlamamış demektir. AK Parti bu anlayışla daha güçlü şekilde yarınlara ulaşacak. AK Parti bir hizmet partisidir” dedi. AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Mustafa Kırteke ise, Fuat Ölmeztoprak’a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde diğer cemaatlerde kime oy vereceklerini açıklaması bekleniyor.

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat kimi desteklemişti?

Nakşibendiliğin Menzil şubesi Cumhur ittifakı dedi

Adıyaman başta olmak üzere Semerkand Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Menzil Cemaati, seçimlere uzun bir zaman kala AK Parti’ye oy vereceklerini ilan etmişti. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Menzil Cemaati'nden destek açıklaması geldi. Menzil Cemaati'ne yakın Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Beşir Derneği ve Genç-Kon tarafından gazetelere verilen ilanda, seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verileceği duyurmuştu. İlanda ‘’24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz’’ denilmişti.



Nazım Kıbrısi’nin oğlu Erdoğan dedi

Seçimler yaklaşırken Erdoğan’a önemli bir destek de Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Nakşibendi Şeyhi Mehmed Adil Efendi’den gelmişti. Mehmet Efendi 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti.

İskender Paşa cemaati kimi destekledi

Mahmud Esad Coşan’ın Avustralya'da şüpheli bir TIR kazasında vefat etmesi akabinde Nureddin Coşan’ın liderliğini üstlendiği İskender Paşa Cemaati’nin tavrının bütün olarak ‘Cumhur İttifakı’ndan yana oldu. İskenderpaşa Cemaati'nin lideri ​Muharrem Nureddin Coşan imzasıyla referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak benzer bir metinle açıklama yapmıştı.

Nur cemaati kim dedi?

Türkiye’nin en fazla kola ayrılan cemaatlerinden Nur Cemaatleri’nin tavırları ise net olarak bilinmiyor. Yeni Asya grubunun seçimlerde Millet ittifakı’nın içinde yer alan DP’ye ve dolayısıyla CHP’ye oy vereceğini açıklarken, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinin ise Cumhurbaşkanı Receğ Tayyip Erdoğan’a oy vermişti. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yapmıştı.

Süleymancılar kimi destekledi?

Süleymancıların bir kısmı AK Parti’yi desteklerken diğer bir kısmı ise İYİ Parti’yi desteklemişti.