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Gündem Cem Yılmaz'ın yancısından büyük rezalet! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan skandal paylaşım
Gündem

Cem Yılmaz'ın yancısından büyük rezalet! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan skandal paylaşım

Son olarak "Erşan Kuneri" adlı rezil ötesi dizide Cem Yılmaz'la birlikte rol alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:09:00 -
Cem Yılmaz'ın yancısından büyük rezalet! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan skandal paylaşım

Son olarak "Erşan Kuneri" adlı rezil ötesi dizide Cem Yılmaz'la birlikte rol alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, büyük bir skandala imza attı.

Kaygılaroğlu’nun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta tırnaklarında siyah oje olması büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili pişkince bir açıklama yaparak oje eleştirilerine yanıt veren Kaygılaroğlu, “Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum” dedi.

 

 

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