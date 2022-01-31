Cem Yılmaz'dan küstah paylaşım! Şimdi bunun adı "şaka" mı?

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Önceki gün oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Kadıköy'de bir stand-up gösterisini izleyen Yılmaz, bir ara sahneye de çıktı. Gösteri sonrası elinde 200 TL ile fotoğraf çekilen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Güzel, nazik ev sahibi komedyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben 200 TL kazandım. Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın gösteri başına milyonlar kazanarak 200 TL'yi az bulması sosyal medyada tepki çekti. Ünlü komedyenin kendisini takip eden hayranlarıyla alay ettiği o paylaşım, akıllara geçtiğimiz sene 5 milyon doları gözden çıkarıp satın aldığı arabayı getirdi. Yılmaz, arabayı aldıktan sonra da ayrıca özel tasarım yaptırmıştı. Bunun yanı sıra NFT'de de satış yaparak bir ay içinde 15 milyon kazanmıştı.