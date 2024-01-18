Cem Yılmaz satışa çıkarılacak biletler için duyurdu! Bu kadarına da pes doğrusu! Doymuyor bu adam

Son dönemde yer aldığı film ve dizi projeleriyle ortalığa düşen oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz sahnelere geri dönüyor haberi geldi. Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisi "CMXXIV" adını taşıyor. Gösteri, 7 Şubat’tan itibaren seyircilerle buluşacak.

Şubat ve mart aylarının biletlerinin tükenmesinin ardından karaborsaya düşen biletler üzerine Cem Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da; Sevgili arkadaşlar İstanbul'da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benim ki de o kadar... 30 yıl oldu… Yıllardır ‘karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman’ desem de bu çocuksu çığlık bir anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak :)) Ha oldu… Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda. Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan ‘Heyyo bilet var 47.800’ deyince biri de almayıversen yahu! Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… Ağabey önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile."



ÖNE ÇIKAN VİDEO