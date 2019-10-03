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Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık! Savcılık harekete geçti

İstanbul'da, Gezi destekçisi Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek isteyen bir grup hayatının şokunu yaşadı. Aldıkları biletlerin sahte olduğunu öğrenen 9 arkadaş, dolandırıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:39
Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık! Savcılık harekete geçti

İstanbul'da şirket çalışanı bir grup arkadaş, Cem Yılmaz'ın gösterisine gitmek için bilet satın aldı. İş çıkışı gösteriyi izlemeye giden 9 arkadaş sahte bilet şoku yaşadı. Biletleri arkadaşı olan Uğur G.'den bin 500 liraya satın alan Sinem A., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

E-Mail ile gönderdiler

Özel bir şirkette çalışan Sinem A., arkadaşlarıyla birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemek için bilet almak istedi. Biletlerin tükendiğini öğrenen Sinem A.'ya arkadaşı Uğur G. biletleri kendisinin ayarlayabileceğini söyledi. Daha sonra Uğur G., bin 500 lira karşılığında 9 bileti Sinem A.'ya e-mail yoluyla gönderdi.

Biletlerin sahte olduğunu kapıda öğrendi

İş çıkışı arkadaşlarıyla gösteriye giden Sinem A., görevlinin biletlerin sahte olduğunu söylemesiyle şok oldu. Arkadaşı Uğur G. tarafından dolandırıldığını anlayan Sinem A. savcılığa başvurdu.

Savcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek suç duyurusunda bulunan Sinem A., Uğur G.'nin bu yöntemle aynı iş yerinde çalışan bir kişiyi de 13 bin lira dolandırdığını söyledi. Sinem A. dilekçesinde, "Bizi dolandıran Uğur G.'den şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:39
  1. İstanbul
  2. Cem Yılmaz
  3. Cem Yılmaz bileti

YORUM YAZ

  • Mernis Mernis 10 dk önce
    Bilet sahteymiş,gösteriyi yapan SAHTE.Filmlerinde millete üçkağıdın inceliklerini öğreten bu adam! Adı her neyse , doğrusunu kimse bilmiyor
  • osmanosman15 dk önce
    öyle bir yazdmışsınız ki sanki suçlu Cem Yılmaz

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