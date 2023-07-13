Cem Uzan o iğrenç manşetten dolayı Salih Mirzabeyoğlu'ndan özür diledi!

İslami düşüncenin en büyük fikir adamlarından Salih Mirzabeyoğlu'na yapılan işkenceyi dönemin Star Gazetesi ahlaksızca tiye almıştı. Dönemin Star Gazetesi sahibi Cem Uzan o iğrenç manşetten dolayı rahmetli Salih Mirzabeyoğlu'ndan ve sevenlerinden özür diledi. Birçok Mirzabeyoğlu bağlısı müslüman özrü samimiyetsiz buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'O zamanki konjuktur eline gecsin yine yapar aynisini.

Bunlarda samimiyetin zerresi yok.' ifadelerine yer verdi.