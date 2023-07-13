  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî son yolculuğuna uğurlanıyor! Yüz binler akın etti

Kabiliyetlerini duyunca hayrete düşeceksiniz! Suyun altında düşmana korku salan gizli silah

CHP, TRT’yi suçlamayı sevdi

Türkiye'de üretildi! Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan kapımızda kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Ekrem varsa sorun var! Tertemiz bırakılan Haliç’ten rezalet görüntüler

Dava sonuçlarına bakın! Bütün ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor...

Afet konutları yükseliyor! Elazığ'da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor

Ticaret Bakanı açıkladı: Türkiye ihracat tarihinde bir ilk!

Çiftçi kazmayı vurdukça topraktan altın fışkırdı! Mısır tarlasından servet çıktı

Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!
Gündem Cem Uzan o iğrenç manşetten dolayı Salih Mirzabeyoğlu'ndan özür diledi!
Gündem

Cem Uzan o iğrenç manşetten dolayı Salih Mirzabeyoğlu'ndan özür diledi!

Yeniakit Publisher
2023-07-13 17:00:00 - 2023-07-13 17:02:53

İslami düşüncenin en büyük fikir adamlarından Salih Mirzabeyoğlu'na yapılan işkenceyi dönemin Star Gazetesi ahlaksızca tiye almıştı. Dönemin Star Gazetesi sahibi Cem Uzan o iğrenç manşetten dolayı rahmetli Salih Mirzabeyoğlu'ndan ve sevenlerinden özür diledi.

İslami düşüncenin en büyük fikir adamlarından Salih Mirzabeyoğlu'na yapılan işkenceyi dönemin Star Gazetesi ahlaksızca tiye almıştı. Dönemin Star Gazetesi sahibi Cem Uzan o iğrenç manşetten dolayı rahmetli Salih Mirzabeyoğlu'ndan ve sevenlerinden özür diledi. Birçok Mirzabeyoğlu bağlısı müslüman özrü samimiyetsiz buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'O zamanki konjuktur eline gecsin yine yapar aynisini.
Bunlarda samimiyetin zerresi yok.' ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23