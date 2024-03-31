  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cem Toker'in oy verdiği parti herkesi şaşırttı
Gündem

Cem Toker'in oy verdiği parti herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 20:44:00 -
Cem Toker'in oy verdiği parti herkesi şaşırttı

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, yerel seçimlerde oy verdiği partiyi açıkladı.

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyunu TKP'ye verdiğini duyurdu.

LDP'nin adayı bulunmadığından TKP'ye oy verdiğini belirten Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu" diye yazdı.

LDP'ye tepki

Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23