Cem Toker'in oy verdiği parti herkesi şaşırttı
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, yerel seçimlerde oy verdiği partiyi açıkladı.
Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oyunu TKP'ye verdiğini duyurdu.
LDP'nin adayı bulunmadığından TKP'ye oy verdiğini belirten Toker, "Bize 2 oy borcunuz oldu" diye yazdı.
LDP'ye tepki
Toker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"TKP’liler 2004’den 20 sene sonra 2024’de de Liberal Demokrat Parti'nin adayı bulunmadığından, ilçemde sizin adayınıza oy verdim. İflas etmiş bir ideolojiyi ısrarla, inatla savunduğunuz için. Bize 2 oy borcunuz oldu. Faiz işletmeyeceğiz! Not ediniz."
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