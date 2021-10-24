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Dünya Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!
Dünya

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

Almanya'nın Türk kökenli milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak haddini aşan 10 büyükelçi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını eleştirirken söyledikleriyle Türk düşmanlığında adeta yarıştılar.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 22:32:00 -
Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

Almanya'nın Türk kökenli milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala için çağrıda bulunan büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını eleştirdi.

ABD dahil 10 büyükelçi, Osman Kavala hakkında serbest bırakılması yönünde çağrı yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu çağrıyı sert sözlerle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na gerekli talimatı verdiğini belirterek, "Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Türk kökenli Alman vekillerden tepki

Konuyla ilgili Türkiye'deki muhalefetin yanı sıra Türk kökenli Alman milletvekillerinden de tepkiler geliyor.

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!
New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

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New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

"Almanya'da Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçi hakkında istenmeyen adam ilan edilmelerini eleştiren Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, "Almanya da, Türk büyükelçiyi sınır dışı etsin" dedi.

Cem Özdemir'den de tepki gecikmedi

Bir diğer Türk kökenli, Almanya'da Türkiye karşıtlığıyla bilinen Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Özdemir, "Batılı demokrasilerin, Ankara’da net bir şekilde anlaşılacak ortak bir yanıt vermesine ihtiyacımız var" dedi.

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