Cem Mansur kimdir? Cem Mansur nereli kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) Genel Sanat Yönetmeni olan orkestra şefi Cem Mansur ile yollarını ayırdığını duyurdu. Cem Mansur’un görevden el etek çektirilmesi sonrası solcular Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Solcular sosyal medya üzerinden #CemMansuraDokunma kampanyası başlatıldı. Peki kim bu Cem Mansur?

Cem Mansur kimdir?

1981-1989 arasında İstanbul Devlet Operası şefliğini, 1989-1997 arasında Oxford Şehir Orkestrası birinci şefliğini, 1998-2011 arasında Akbank Oda Orkestrası daimi şefliğini yapmış olan, uluslararası alanda tanınmış bir sanatçıdır. 2007 yılında İstanbul'da kurulan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası’nın (bugünkü adı:Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası) kurucusu ve şefi olan Mansur, 2019 yılında aynı şehirdeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun genel yönetmeni olmuştur.

Cem Mansur, 1989-1997 arasında Oxford Şehir Orkestrası birinci şefliğini yaptı. 1998 yılında, Akbank Oda Orkestrası daimi şefliğini üstlendi. Orkestranın 2011 yılında kapanışına kadar bu görevi sürdürdü ve tasarladığı "Bach, Caz ve Lale Devri", "Alla Turca", "1789/Akl-ı Selim'in Müziği", "At-Nağmeler" ve "İstanbul’da Erguvan Zamanı" gibi etkinliklerle Türkiye'de kamuoyu gündeminde kaldı.

2000 yılında City of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır seslendirilmeyen operası "Whittington"u;2009 yılında Helsinki'de Helsinki Filarmoni Orkestrası’yla Arvo Part’ın 4.senfonisinin Avrupa prömiyerini, 2010 yılında Lublin'de aynı bestecinin “Veni Creator” adlı eserinin dünya prömiyerini yönetti.

2019 yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni oldu. Farklı yerlerde görev yapan sanatçıların bir araya gelmesinden oluşan Cemal Reşit Rey Senfonik Orkestrası'nın şefidir. Cem Mansur, 16-22 yaş arasındaki müzisyenlerden oluşan ve 2007'de Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası adıyla kurulan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestası'nın kurucu şefi ve İngiltere'nin en eski ikinci korosu Ipswich Koro Topluluğu'nun fahri başkanıdır.