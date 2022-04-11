Cem Küçük'ten Nureddin Nebati'ye olay tavsiye

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, hayat pahalılığı ve enflasyonla bütün dünyanın boğuştuğunu, enflasyonun Türkiye gibi kırılgan ekonomik yapılı ülkelerde daha çok hissedildiğini belirterek, "Halka gerçekleri anlatmak lazım" dedi. Küçük, "Fiyatlar düşmez, geliri artırmak lazım" başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bir de tavsiyede bulundu. İşte o ilgi çekici yazı:

"Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon artık bir realite. Bütün dünya bu sorunla boğuşuyor. Enerji maliyetleri, lojistik sıkıntıları, tedarik zincirinin kırılması bunda etkin...

Türkiye gibi kırılgan ekonomik yapıya sahip ülkelerde yüksek enflasyon daha fazla hissediliyor. Bizim 2021 Aralık ayına kadar yüksek döviz sorunumuz da vardı. Dört aydır stabil...

Peki hayat pahalılığı sürer mi? Halka gerçekleri anlatmak lazım. Bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye nakliyesinin maliyetleri çok arttı. Yani lojistik. Gemi ve konteyner eksikliği var. O yüzden iş insanları sürekli ya gemi satın alıyor ya da kiralıyor.

Ham madde sorunu. Dünyada en önemli sorun... Pandemi dolayısıyla üretim çok ciddi durdu. Ham maddeye ulaşmada sorun var. Bu da fiyatların artmasına sebep olan etkenlerden biri.

Çin gibi üretimin yoğun olduğu ülkelerde maaşlar arttı. İnsanlar artık bir kilo pirince çalışmıyorlar. Maliyetler eskisi gibi ucuz değil.

Yukarıda yazdığım bir malın gidiş gelişi çok arttı. Taşınma, nakliye fiyatları en tepeye çıktı. Lojistik sıkıntısı had safhada.

Dünyanın, pandemi öncesi döneme denk gelmesi lazım. Pandemi kuralları yavaş yavaş gevşiyor. Üretim arttıkça dünya normalleşecek.

Bir de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali var. Dünyadaki buğday ve enerji maliyetlerini ciddi arttırdı. Oradaki durum da belirsizliğini koruyor...

Peki yapılması gereken ne? Macron gibi halka gerçekleri anlatmak. Bir çiftçi Macron’a “geçinemiyorum” dedi. Macron da o çiftçiye yüksek enerji maliyetlerini ve pandeminin etkilerini anlattı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da benzer açıklamayı yaptı. Dünya bir süre daha, belki bu yılın sonuna kadar enflasyonu hissedecek. Sonra düzelmeler başlayacak.

Nurettin Nebati, “Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz” dedi. Ben olsam tarih vermem. Macron ve Sunak gibi konuşurdum. İnsanlar beklentiye girdi mi, sonradan “Neden enflasyon düşmüyor?” diye soruyorlar...

Sayın Nebati iyi niyetli ama dünyada beklenmedik gelişmeler de oluyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi..."