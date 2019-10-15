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Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

Gazeteci Cem Küçük, hükümet aleyhine olan her konuda ilk açıklamayı yapmak için yarışan ünlüler ve iş adamlarına sert tepki gösterdi. Küçük, “Saçma sapan konularda konuşuyorsunuz, önemli konularda ses yok” dedi.

15 Ekim 2019 Salı 15:09

Gazeteci Cem Küçük, Akit TV’de Gün Başlıyor programına konuk oldu.

Mesele ağaç olunca ortalığı yıkan sözde sanatçıların, Barış Pınarı Harekatı hakkında ağzını açmamasına sert tepki gösteren Küçük, “İnsanların farklı görüşleri olur. Siz hükümeti eleştirebilirsiniz. Cem Yılmaz’ın, Şahan Gökbakar’ın, Beyazıt Öztürk’ün, Sıla’nın, diğerlerinin Tarkan’ın hükümeti eleştirmesi normal. CHP’li olabilirsiniz, bunda bir sorun yok.” dedi. Küçük, “Ama, Kaz Dağları için kıyameti koparıyorsun, Gezi de iki tane ağaç için ortalığı yıkıyorsun. Burada ordun, bak TSK bu, hepimizin ordusu bir operasyon yapıyor ve çıt yok.” ifadelerini kullandı.

“Aynısı geçen sene de oldu”

Cem Küçük, “Geçen sene, bunun aynısı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda da oldu. O operasyonları yaptığımızda da, bu sanatçılar ki bunlara TÜSİAD’ı da ekle. Türkiye’nin en çok para kazanan iş adamları , bu operasyona destek yok.” şeklinde konuştu.

“Eleştirince gözümüze sokuluyor”

Devletin yanında olmaları gerektiği zaman cılız bir sesle açıklama yaptıklarına da dikkat çeken Küçük şunları söyledi:

Şimdi diyorlar ki, efendim TÜSİAD bir açıklama yaptı. Yahu, TÜSİAD’ın hükümetle ilgili olumsuz bir açıklaması olduğunda bu gözümün içine sokulurcasına bunu duyabiliyorum. Çünkü onu o kadar baskılı söylüyor ki, ondan kaçamıyorum. Şimdi de açıklama yaptık diyorlar ama nerede? Bir kere dostlar alışverişte görsün kabilinden bir açıklamayı yaptın. Sonra sesi kıstın, duyamadık.

“Kimse aynı fikirde olmanızı istemiyor”

Onlar da mı sizin gibi düşünmek zorunda” yönündeki eleştirilere de değinen Küçük, “Kimse böyle bir şey demiyor.” dedi.

Ağaç için ses çıkarıyorsun. AK Parti’yi eleştirecek konular bulup eleştiriyorsun. İstanbul seçimlerinde gidip Ekrem İmamoğlu’na destek veriyorsun. En olmadık, saçma sapan alakasız konularda hükümeti eleştiriyorsun ama en önemli konularda sesin yok.” diye konuşan Cem Küçük, “Üstelik sana burada hükümete destek ol demiyor kimse. Senin hükümeti desteklemene ihtiyacı yok kimsenin ama sen burada kalkıp ordumuza Mehmetçik’imize sahip çıkabilirsin.” çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:09
  1. İstanbul
  2. Cem Küçük
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 9 dk önce
    BU GÜN BU ÜLKEYE KÜÇÜK BİR SALDIRI OLSUN İNANI ÖNCE BU ÜLKENİN KAYMAĞINI YİYEN BU TAKIM KAÇAR ÜLKEYİ TERK EDERLER BUNLAR SES ÇIKARIRLARSA KİMİN YANINDA OLDUKLARI ANLAŞILIR ONUN İÇİN SESSİZ KALIYORLAR.
  • Mehmet karaMehmet kara10 dk önce
    O keferelere halk olarak bizde operasyon çekelim yüzlerine tükürelim pisliklerin
  • türk vatandaşıtürk vatandaşı16 dk önce
    şu adam konuşmasın
  • NurNur33 dk önce
    Kaile almıyoruz tınlamıyoruz onlar paralı çalşır reklamlı çalışır çıkarı için çalışır kaz gelecek yerden tavuk esirgemezler onlar halk değil zaten destek lerini esirgemeyen sanatçı kardeşlerimi tenzih ederim .

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