Cem Küçük'ten flaş "Fatih Erbakan" çıkışı

Küçük partilerin barajı geçme şansı bulunmadığını, ittifaklara katılıp vekillik alabileceklerini belirten Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Mesela Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. Meclis’te olsa güzel olur. Meclis dışında olunca ne anlamı var ki? Hem halk bu parti liderlerinin Meclis'te yaptığı çalışmaları daha net görür" dedi.

Küçük, özetle şunları kaydetti:

"Öyle bir seçim ki, 100 bin oyun bile önemi var. Belki seçim küçük bir oyla belli olacak. Özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimi.

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Bu bakımdan küçük partiler önem arz ediyor. Yeniden Refah Partisi’nden Memleket Partisi’ne kadar her partinin belli bir oyu var. İttifaklara dâhil olurlarsa seçimin neticesine etki edebilirler. Ama katılmazlarsa tabanları kendi tercihlerini sandığa yansıtacaklar.

Burada anlamadığım şu: Küçük partilerin barajı geçme şansı yok. İttifaklara katılıp vekillik alabilirler. Mesela Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan. Meclis’te olsa güzel olur. Meclis dışında olunca ne anlamı var ki? Hem halk bu parti liderlerinin Meclis'te yaptığı çalışmaları daha net görür. Öyle veya böyle herkes gönlündeki adaya oy verecek.

İttifaklar nasıl şekillenirse şekillensin, hatta üye olduğu parti biz şu adayı destekliyoruz dese bile tabandakiler kendi bildiğini yapacaktır. (…)"