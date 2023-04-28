Cem Küçük'ten Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili olay iddia

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, önceki akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

FETÖ’cülerin, geçmişte seçimde milleti Erdoğan’dan soğutmak ve oy vermesinler diye hastalığını gündemde tuttuğunu belirten Küçük, "Şimdi aynı şey gene tedavüle sokuluyor" dedi.

Küçük, özetle şunları kaydetti:

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"Bu ülkede birçok melanetin arkasında FETÖ var!.. Kötülükle ilgili her fikrin babası FETÖ’cü teröristlerdir.

Telefon dinleme, insanları tuzağa düşürme, özel hayata müdahale... Daha ne ararsanız patent FETÖ’nündür.

Hatırlayın Gezi süreci ve 17/25 Aralık’ta Sayın Erdoğan’ın kanser olduğu yalanını yayan FETÖ’ydü. Kanser olan biri o kadar yaşayabilir ya da hareket edebilir mi? Bu mümkün değil. FETÖ’cüler aylarca, yıllarca bunu işlediler.

Sayın Erdoğan gayet sağlıklıydı. FETÖ’cüler seçimde milleti Erdoğan’dan soğutmak ve oy vermesinler diye hastalığı gündemde tuttular...

Şimdi aynı şey gene tedavüle sokuluyor. (…)"