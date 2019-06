Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

Cem Küçük, kaleme aldığı yazıda Ahmet Hakan'a yönelik sert ifadeler kullandı. Küçük, dolandırıcılar aleminde Selçuk Parsadan ve Jet Fadıl'ın ekol olduğu gibi Türk medyasında da Ahmet Hakan'ın bukalemun gibi şekil değiştirdiğinin herkes tarafından bilindiğini belirtti. Küçük, ayrıca Hakan'ın yüzlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'la yüzde 100 şekilde aynı husisiyetlere bağlı insan modelleri olduklarını söyledi.

"Bizim Köpeğimizsin"

Ahmet Hakan'ın İmamoğlu programını deşifre ettiği için kendisine saldırdığını belirten Küçük, Hakan'a yönelik sert ifadeler kullanarak "Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir köpeksin" dedi.

Buket Aydın'a operasyon

Küçük, ayrıca çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kanal D'nin haber spikeri Buket Aydın'la ilgili çıkan haberleri Ahmet Hakan'ın yaptırdığını belirten Küçük, "Saçı-sakalı tamamen beyazlaşmış; dede kıvamına gelmiş bir adamın haber bülteninde prompter okumak için çocuğu yaşında bir genç sunucu ile bu kadar uğraşması ve uydurma haberler servis etmesi aslında çok zavallıca ve acınası bir olaydır." dedi.

İşte Küçük'ün o yazısı;

Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın tipolojisi

Biliyorsunuz dolandırıcılar âleminde Selçuk Parsadan bir dönem fenomendi. Parsadan bukalemun gibi şekilden şekle girer herkesi dolandırırdı. Aynı şekilde Jet Fadıl da ayrı bir ekoldü. İnsanları dolandırıp hapse girdi çıktı. Bir daha dolandırdı, yine girdi. Türk medya camiasında da Ahmet Hakan, Selçuk Parsadan ile Jet Fadıl arası sürekli bukalemun gibi şekil değiştiren bir tip olarak herkesçe bilinir.

Bu ülkedeki farklı siyasi görüşlerden tüm gazeteciler akademisyenler ve siyasetçiler Ahmet Hakan'ın karaktersizliği ve haysiyetsizliği konusunda mutabıktır. Herkes aynı noktada buluşur. Fakat düşünüyorum da bu Jet Fadıl ve Parsadan benzetmeleri bu iki dolandırıcıya haksızlık. Ben adil bir adamım. Ahmet Hakan'ın yüzde 100 şekilde aynı hususiyetlere sahip olduğu insan modeli Mehmet Aydın denen Tosun kod adlı vurguncudur. Tosun ile akıbetleri benzer mi bilmem ama fırıldak kişilikleri aynıdır.

Türk medyasının tosuncuğu Ahmet Hakan tamamen bir operasyon olan ama tam aksi netice veren İmamoğlu yayını gerçeğini deşifre ettiğim için öfke nöbetleri geçirip bana saldırmış. Ben sana bizim taraftansın demedim. Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir köpeksin. Biz yat desek yatıyorsun. Kalk desek kalkıyorsun. Havla dediğimizde işte Ekrem İmamoğlu'na yaptırdığımız gibi havlıyorsun.

Fakat bu toplumda bir küçük zerre itibarın kalmadığı için de İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürerek yine bizim tarafa zarar veriyorsun. Sen şimdi hem bir yandan bizim emrimizde köpeklik edip diğer taraftan da “Bakın ben size dolaylı olarak o yayınla yardım ettim Sayın İmamoğlu. Aslında ben sizin taraftanım” diye mesaj gönderirsin. Binali Yıldırım kazanırsa da “İşte ben o yayınla İmamoğlu'na operasyon çektim ve o sayede biz kazandık” dersin. Sen busun ve ülkemizdeki herkes senin böyle bir rezil tip olduğunu biliyor artık. Tıpkı Tosun Mehmet Aydın'sın sen.

Hele bir dönemin en büyük FETÖ'cüsü olan senin FETÖ lafını ağzına alman tam komedi. Okurlarım göndermiş. Ben farkında değildim. Bu tosuncuk geçenlerde de köşesinde aynen şu uydurma satırları yazmış:

“FETÖ denen çeteye hayatım boyunca çanakçılık yapmadım Allah’ıma bin şükür!”

Sen 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsünün en büyük çanakçı ve tetikçi operasyon kalemisin. Bunu bu ülkede ve özellikle yargı içinde bilmeyen yok. Sen 17-25 Aralık darbe sürecinde alenen FETÖ savcılarının ve FETÖ polis şeflerinin tetikçiliğini yaptın. Bunu da 26 Eylül 2016’daki yazınla itiraf ettin. Suç ikrarında bulundun. Ben o dönem Emniyet-Yargı cuntası kavramını üretip bu çeteyle savaşırken sen 16 Aralık 2013’te, yani darbeden bir gün önce CNN Türk programında Emniyet-Yargı cuntası gerçeğini inkâr eden adamsın.

Youtube’dan bakın 16 Aralık 2013 “Tarafsız Bölge” programının konusu Emniyet-Yargı cuntasıdır. O programda FETÖ’cü Âdem Yavuz’u ve şu an FETÖ finansmanıyla yurt dışında kaçak yaşayan Hayko Bağdat’ı ağırlayıp yayında öven isim de Ahmet Hakan’dır. O programda Fetullahçı terörist Âdem Yavuz isim vererek bana küfrederken ağzı kulaklarına varan da Ahmet Hakan’dır. Emre Uslu ve Mehmet Baransu dahil tüm FETÖ’cü teröristlerle kankaydı o dönem Ahmet Hakan.

O programdan bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan Emniyet-Yargı darbe teşebbüsü yaşanmıştır. Ahmet Hakan o süreçte tam anlamıyla FETÖ çanakçılığı yaparak 12 Ocak 2014’te FETÖ ile savaşan Başkan Erdoğan’ı utanmadan darbeci Çevik Bir’e benzeterek FETÖ’ye yardım-yataklık suçunu işlediği şu satırları yazmıştır:

“Cemaatçileri yargıdan arındırıyoruz, diyerek yapacağınız zulmün, ‘İrticacıları kamudan kovuyoruz’ diyen 28 Şubatçıların zulmünden ne farkı olacak? O zaman hoş geldin ‘Neo-28 Şubatçı’ muhterem! Hoş geldin yeni zalim. Hoş geldin İslami Çevik Paşa..."

Ben bu ülkede 14 Aralık 2014'te Ekrem Dumanlı denen terörist gözaltına alındığında ısrarla bu adamın tutuklanması gerektiğini yoksa kaçacağını yazan tek gazeteciyim ve şu an haklı çıktığımı herkesi kabul ediyor. Ahmet Hakan ise 20 Aralık 2014'te terörist Ekrem'e öyle yalakalık öyle yalakalık yapmış ki, bu FETÖ'cü teröristten geleceğin merkez-sağ lideri portresi çıkarmış. 20 Aralık 2014 yazısı alenen FETÖ'ye yardım ve yataklık suçudur. Aynı Ahmet Hakan 19 Ekim 2015 gibi 15 Temmuz ihanetine çok yakın bir tarihte bile Fetullahçı teröristler Sedat Laçiner, Abdülhamit Bilici, Mustafa Ünal ve Tarık Toros'tan dostlarım diye övgüyle köşesinde bahsediyor.

Bu ülkedeki büyük harfle DEVLET için bir adamın 17-25 Aralık 2013 darbe teşebbüsünden sonra FETÖ’ye çanakçılık edip etmediği önemlidir. Öncesi çöptür ama elbette Kemalistler için Ergenekon-Balyoz süreçlerindeki tavır da önemli. Ahmet Hakan’ın Ergenekon sürecinde de bukalemun gibi bir oraya bir buraya oynayan dansöz tavrı vardı. O dönem de FETÖ’ye çanakçılık eden çok yazısı var. Mesela Atatürkçüleri FETÖ her gün tutuklarken 13 Ocak 2009’da Ahmet Hakan şu satırlarla Fetullahçıların ekmeğine yağ sürmüş:

"Ergenekon Tayyip’i iktidardan düşürmek için can atanların örgütüdür.”

Yine 19 Mayıs 2009 tarihinde yani Türkan Saylan gibi insanların evinin geceyarısı FETÖ tarafından basıldığı ve tüm kuvvet komutanlarının eline kelepçe vurulduğu dönemde Ahmet Hakan aynen şu satırlarla FETÖ çanakçılığı yapmış:

“Ergenekon Davası, Cumhuriyet tarihinin en önemli davasıdır. Türkiye’nin demokratik geleceğini belirleyecektir. Silahlı şiddeti örgütlemiş, cinayet işlemiş, cinayete azmettirmiş, silah depolamış kişiler suçludur. ‘Darbe yapalım mı?’ diye toplanan kuvvet komutanları da suçludur.”

Ahmet Hakan’ın FETÖ’ye çanakçılık yapan yüzlerce böyle yazısı var. Elbette aynı dönemde sırf Kemalistlere yaranmak için Ahmet Hakan’ın tam tersi yazıları da var. Bir gün Kemalistlere, bir gün FETÖ’ye öbür gün PKK’ya diğer gün AK Parti'ye yalakalık yaparak sürekli eyyam siyaseti Ahmet Hakan’ın kişiliğinin özetidir. Zaten o yüzden bugün Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, Atatürkçü-İslamcı her yurttaşın aklına fırıldak deyince Ahmet Hakan geliyor. Tüm farklı kesimlerin müttefik olduğu konu Ahmet Hakan’ın hiçbir siyasi düşüncesi ile ahlaki inancı olmayan ve sadece şahsi menfaatleri için yaşayan “Her devrin adamı” bir tip olduğudur. O yüzden bu ülkedeki hiç kimsenin gözünde itibarlı ve onurlu bir insan değil.

Ha FETÖ bu savaşı kazanıp Erdoğan’ı bitirseydi muhakkak Ahmet Hakan bugün güçlü biri olurdu. Gülen’i sürekli överdi. Şimdi FETÖ darbesiyle devirmek istediği iktidara sürekli yalakalıkla idare ediyor ama güçsüz ve itibarsız bir tip konumunda. FETÖ’cü Ali Demir’i öven tweetlerini muhalif yurttaşlarımız bulup ortaya çıkarınca verdiği tepki de herkese Şener Şen’in Perran Kutman tarafından basıldığında verdiği. “Yaz kızım 200 torba çimento. 20 kamyon çakıl” sahnesini hatırlattı. Eskiden bu Ahmet Hakan daha kurnazdı, şimdi o eski köylü kurnazlığı da kalmadı artık.

Kardeşim bal gibi o güçlü döneminde övmüşsün FETÖ’cü Ali Demir’i, şimdi adamın koluna kelepçe vurulunca da en sert tekmelerle dövüyorsun. Tüm Türkiye artık bu zebunkuş fırıldaklığını biliyor. Sen Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın karakterisin. Bakın bu Tosun zihniyetinin bir diğer rezaleti Buket Aydın'ın kovulması ve kendine yer açılması için yaptıklarıdır. Aydın'ı devirip yerine geçmek isteyen gözünü para hırsı bürümüş Ahmet Hakan neredeyse çocuğu yaşında olan Buket Aydın'a dair internet sitelerine bilgiler sızdırdı ve aleyhine sistematik haberler yaptırdı. Saçı-sakalı tamamen beyazlaşmış; dede kıvamına gelmiş bir adamın haber bülteninde prompter okumak için çocuğu yaşında bir genç sunucu ile bu kadar uğraşması ve uydurma haberler servis etmesi aslında çok zavallıca ve acınası bir olaydır. Üzücü gerçekten.