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Ekonomi Cem Küçük yeni emekli maaşlarını canlı yayında duyurdu: Kulis bilgisi değil ama o rakamı görecek
Ekonomi

Cem Küçük yeni emekli maaşlarını canlı yayında duyurdu: Kulis bilgisi değil ama o rakamı görecek

Gazeteci Cem Küçük, milyonlar tarafından merakla beklenen emekli maaşları için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:24:00 -
Cem Küçük yeni emekli maaşlarını canlı yayında duyurdu: Kulis bilgisi değil ama o rakamı görecek

Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zammını bekliyor. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, önemli bir açıklamada bulundu.

Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan Cem Küçük, en düşük emekli maaşın 5 bin 500 seviyesinde olabileceğini söyledi.

Cem Küçük, olası zam seviyesinin 6 bin liralara kadar çıkabileceğini belirterek, "Bir kulis bilgim yok. Memur ve memur emeklilerine refah payı kesin olarak eklenecektir. En düşük emekli maaşlarına yüzde 40-50 zam olacaktır. Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak. En düşük emekli maaşı 5 bin-5 bin 500 lira olacaktır. En düşük emekli maaşlarına ayrıca bir düzenleme olacak. 3500 lira ile bırakın geçinmeyi, markete bile gidemezsiniz. 6 bin seviyeleri bile kurtarmaz ama o seviyeleri göreceği görülüyor" ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! En düşük emekli maaşını canlı yayında Türkiye'ye duyurdu

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Yorumlar

Mehmet

Bos isler bunlar.Mtv yuzde yuz artmis.Secimden sonra halk ezilecek

Ya sonra

Mayna mürekkep akp nin elinde 7 gün 24 saat para basar ya sonra... üretime dayalı bir gelişme olmadan maaşa zam yapılarak ülke sadece felakete gider öylede oluyor sizin koltuk sevdanız batsın emii
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