Cem Küçük yeni emekli maaşlarını canlı yayında duyurdu: Kulis bilgisi değil ama o rakamı görecek

Milyonlarca emekli 3 Ocak'ta açıklanacak maaş zammını bekliyor. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, önemli bir açıklamada bulundu.

Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan Cem Küçük, en düşük emekli maaşın 5 bin 500 seviyesinde olabileceğini söyledi.

Cem Küçük, olası zam seviyesinin 6 bin liralara kadar çıkabileceğini belirterek, "Bir kulis bilgim yok. Memur ve memur emeklilerine refah payı kesin olarak eklenecektir. En düşük emekli maaşlarına yüzde 40-50 zam olacaktır. Belli ki Erdoğan seçime giderken tüm kozları oynayacak. En düşük emekli maaşı 5 bin-5 bin 500 lira olacaktır. En düşük emekli maaşlarına ayrıca bir düzenleme olacak. 3500 lira ile bırakın geçinmeyi, markete bile gidemezsiniz. 6 bin seviyeleri bile kurtarmaz ama o seviyeleri göreceği görülüyor" ifadelerini kullandı.