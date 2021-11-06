Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı

Asgari ücret 3500 TL’yi geçer mi? Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı merak ediliyor. Çalışanlar bu yıl yüzlerini güldürecek bir zam bekliyor. Yapılan açıklamalar da umut verici. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Hükümet kaynaklarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük bu konuya açıklık getirdi. Küçük, katıldığı bir TV programında, asgari ücretin 3550-3750 lira arasında olacağına yönelik duyum aldığını ifade etti.