Cem Küçük, "Yakında kokusu çıkar" deyip bombayı patlattı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor" herzelerini değerlendirdiği köşesinde, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı hakkında böyle iftiralar atmak artık yakışmıyor demeyeceğim, çünkü sürekli söyleniyor. 'Erdoğan kaçacak' demek Allah aşkına FETÖ söylemi değilse nedir?" diye sordu. Küçük, "Bir insan daha önce denediği ve sonuç alamadığı FETÖ taktiğini neden kullanır? Kemal Bey kimlerden sufle alıyor? Bu siyaset diliyle ne amaçlıyor? Yakında bunların kokusu çıkar" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık’takine benzer bir dil kullanmaya başladı. Üstelik bu ağız, apaçık biçimde FETÖ ağzıdır. 2014’te FETÖ’nün Samanyolu kanalına çıkan Kılıçdaroğlu, Erdoğan için “kaçacak” demişti.

FETÖ’nün bütün argümanlarına destek vermişti Kılıçdaroğlu. Gerçekten inanılır gibi değildi. Kimi montajlı tapeleri Meclis grubunda 8 hoparlör koyarak herkese dinletmişti. Bu yapılanların hepsi FETÖ’ye destekten başka bir şey değildi.

Nitekim Erdoğan 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz ve bütün süreçleri aşarak FETÖ ve destekçilerini ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi tam bir kırılma anıydı. Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanının evinde olan biteni televizyondan izlemişti...

Aradan bunca yıl geçti ama Kemal Bey cephesinde bir şey değişmedi. Hâlâ FETÖ söylemleri kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz için değil 20 Temmuz için darbe demişti Kılıçdaroğlu. FETÖ söylemiyle darbe girişimine tiyatro ve kurgulanmış bile dedi. Ama iddiasına tek bir delil gösteremedi.

Kaldı ki kendi danışmalarından bazılarında ByLock çıkmıştı. AK Parti’de 180’den fazla vekilde ByLock var dedi ama bunu da ispatlayamadı...

Dün yine Kemal Bey FETÖ ağzına başvurdu. Aynen şunları söyledi: “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. Yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı.”

Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı hakkında böyle iftiralar atmak artık yakışmıyor demeyeceğim, çünkü sürekli söyleniyor. “Erdoğan kaçacak” demek Allah aşkına FETÖ söylemi değilse nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi "Pensilvanya’ları"nı oluşturma telaşında şeklinde suçlayacak şekilde akıl dışı yorumlar yapıyor Kemal Bey. Bürokrasiyi de tehdit etmeye devam etti:

“Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişiyi kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak.”

Kemal Bey gerçekten ne yapmak istemektedir? Neden böyle FETÖ yöntemlerine başvuruyor? Hem helalleşme çağrısı yap hem de FETÖ tarzı işlere başvur.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğunu artık anlıyoruz. Ama Kılıçdaroğlu’na bu taktiği verenler doğru yapmamaktadırlar. Dün Ömer Çelik’in dedikleri gayet mantıklıydı: “Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir.

Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkûmdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir."

İnsan gerçekten artık hayret de edemiyor! Helalleşme çağrısı yapanlar 2023’e intikam yeminleri ediyor. 1960 darbe göndermesi ve Menderes benzetmesi yapıyor.

Biriler Kemal Bey'e gittiği yolun yol olmadığını söylesin! Gerçekten böyle siyaset yapılmaz. Hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Bir insan daha önce denediği ve sonuç alamadığı FETÖ taktiğini neden kullanır? Kemal Bey kimlerden sufle alıyor? Bu siyaset diliyle ne amaçlıyor? Yakında bunların kokusu çıkar..."