Cem Küçük 'Vay be' diyerek ceza aldığını duyurdu: Mahkeme Erdoğan'ı savunanları...

Cem Küçük, HDP'li vekiller Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 6 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile karşı karşıya geldikleri davada yaşananları anlattı.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı, hüküm geri bırakılmadı:

"Vay be, Gare şehitlerimizi savunduğum için, o gece bu şehitlerimizi 'Türk devleti katletti' diyenlerle kafa kafaya mücadele ettiğim için 6 bin 620 TL para ödemeye karar veren Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi beni cezalandırdı. Kararı siz değerli okur ve izleyicilerime bırakıyorum.

Bu arada mahkemeler Erdoğan’ın emrinde diyenler utanır mı acaba? Hiç sanmam. Tam tersi, Erdoğan’ı savunanları mahkeme cezalandırmak için acele bile karar veriyor."