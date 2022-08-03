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Gündem Cem Küçük 'Vay be' diyerek ceza aldığını duyurdu: Mahkeme Erdoğan'ı savunanları...
Gündem

Cem Küçük 'Vay be' diyerek ceza aldığını duyurdu: Mahkeme Erdoğan'ı savunanları...

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, HDP'li vekillere hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 09:08:00 -
Cem Küçük 'Vay be' diyerek ceza aldığını duyurdu: Mahkeme Erdoğan'ı savunanları...

Cem Küçük, HDP'li vekiller Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 6 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile karşı karşıya geldikleri davada yaşananları anlattı.

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı, hüküm geri bırakılmadı:

"Vay be, Gare şehitlerimizi savunduğum için, o gece bu şehitlerimizi 'Türk devleti katletti' diyenlerle kafa kafaya mücadele ettiğim için 6 bin 620 TL para ödemeye karar veren Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi beni cezalandırdı. Kararı siz değerli okur ve izleyicilerime bırakıyorum.

Bu arada mahkemeler Erdoğan’ın emrinde diyenler utanır mı acaba? Hiç sanmam. Tam tersi, Erdoğan’ı savunanları mahkeme cezalandırmak için acele bile karar veriyor."

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Yorumlar

A.G

BAKIN SÖYLÜYORUM KARARI VEREN O HAKİM KESİN PKK LI VEYA TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANIDIR. BU DEĞİL BUNUN GİBİ YÜZLERCE PKK LI HAKİM VAR BU ÜLKEDE.

Vanlı mehmet

Ben her zaman derimki ak partiyi bu hakim ve savcılar bitirecek bundan sonra askeri darbe olmaz yargı darbesi olacak cok yakın milleti çıldırdacaklar....
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