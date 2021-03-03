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Gündem Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı
Gündem

Cem Küçük 'Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında terör örgütü FETÖ ve HDP tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 04:49:00 -

HDP'nin kapatılmasının tartışıldığı Haber Türk canlı yayında Gazeteci Cem Küçük ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında HDP, FETÖ ve Çözüm süreci tartışması yaşandı.

Küçük, "PKK'yı buna rağmen kınamayıp 13 tene şehidimizin sorumlusu Türk ordusudur diyen alçaklara tek laf etmeyen HDP kendini kapattırmak için her şeyi yapıyor." dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen, "Buradan nereye varıyorsun." diyerek karşılık verdi.

Küçük,"HDP kendini kapattırmak için her şeyi yapıyor." dedi.

Bunun üzerine Şen, " Çözüm sürecini konuşurken nasıl buraya atlamadın." dedi.

Küçük, "Çözüm süreci, iyi bir iş PKK'ya ve Amerika'ya da laf söyle." diye karşılık verdi.

Ersan Şen, "Herkes biliyor İsrail'in ve ABD'nin kenan ülkesinin peşinde koştuğunu, gereğini yap ABD teröristlere silah veriyorsa gereğini yap, vur kardeşim." dedi.

Küçük,"PKK ve FETÖ'nün bitmesini Tayyip Erdoğan'a borçlusunuz." dedi.

Şen de, "Bu Türk milletinin her evladına borçluyuz. Sen bunları Ergenekon ve Balyoz döneminde söyleyecektin. FETÖ'nün bütün yaptıklarını o zaman anlatactın." diyerek karşılık verdi.

Küçük, "Siz olsaydınız FETÖ bitmezdi" diye tepki gösterdi. 

 

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