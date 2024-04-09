Cem Küçük şöyle dedi: Bana 3. sırada diyerek duyurmuşlardı... Fenerbahçe 'Tuz Yürüyüşü'nü yaptı

Yakında geride bıraktığımız 31 Mart seçimlerinden bir kaç gün sonra Habertürk ekranlarında Cem Küçük şöyle dedi: "Bu seçimlerde AK Parti'nin kaybetme sebeplerinden biri genelde futboldaki rezillikler; özelde Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar. Yüzde 1'dir, yüzde yarımdır ama muhakkak etkisi vardır.. "

Aynı Cem Küçük bu iddiasını devam ettirip "Ben bugün Erkan Kandemir (AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu MKYK üyesi) ile konuştum. Futbol/F.Bahçe konusunu açtım; Kandemir de bana 'listemizde 3. sırada bu konu' diye yanıt verdi" dedi.

O zaman hala bu 'Futbol Sistemi'nin devam edebileceğini düşünen var mı?

Mahatma Gandhi, 'Tuz Yürüyüşü'ne 1930'da başladı. Hindistan bağımsızlığına 1947'den sonra kavuştu. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a 1919'da çıktı; savaşların bitmesi ve cumhuriyetin kurulması 1923'de gerçekleşti. Amerikan İç Savaşı'ndan Fransız Devrimi'ne, İrlanda Bağımsızlık mücadelesi lideri Michael Collins; "Dayanacak gücümüz kalmadı, sadece 1 haftalık cephane ve paramız kaldı" dedikten bir kaç gün sonra İngiltere, İrlanda bağımsızlığını tanıdı.

"Şimdi ne oldu ki?" diyenlere ya da "rezil olduk" diye düşünen Fenerlilere cevap olarak yukarıdaki örneklerden onlarcası verilir.

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Bana kalsa U-19 takımını da getirmez hiç sahaya çıkmazdım. Doğacak sorumluluklardan da kaçmazdım. Başından beri bunu söyledim. Keşke daha net tavır alınsaydı.. Böyle yapıldı..

Türkiye Kupası'ndan çekilme konusunu dün geceki yayınlar sonrası destekliyorum.

Fenerbahçe'nin bundan sonra yapması gereken Konferans Ligi'ne çok ciddi ağırlık vermesidir. Sistemi yıkacak hamlelerine de devam etmeyi düşünmelidir.