Cem Küçük, o konuda hem iktidarı hem muhalefeti topa tuttu! Adam sapına kadar haklı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, partilerin milletvekili listelerinin yayınlanmasının ardından başlatılan "ilke ve tutarlılık" tartışmasının anlamsız olduğuna vurgu yaptı.

"Burası Türkiye. Bu topraklarda hiçbir iş ilkeyle yürümez" ifadelerini kullanan Küçük, kanayan bir yaraya dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Burası Türkiye. Bir anlamda Orta Doğu. O yüzden burada ilke, prensip aranmaz. Çünkü bu topraklarda hiçbir iş ilkeyle yürümez.

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Dün partiler milletvekili listelerini yayınlandı. Hem iktidar hem muhalefet blokunda hemen bir geçmiş taraması yaşanıyor. “Sen öyle demiştin”, “Sen böyle demiştin” türü söylemler dolaşıma sokuldu.

Böyle lafları edenler geçmişi hiç bilmiyor demektir. 1970’ler de böyleydi, 1990’lar da. 2023’te de bir şey değişmedi. Siyaset çok değişkenli bir kavram. Bugün sağda olan solda olabiliyor. Tam tersi de geçerli."