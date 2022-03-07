Cem Küçük, o gerçeği açık açık itiraf etti

Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında, "Bizler gazeteciyiz. Halka doğru bilgi vermeliyiz... Rusya’nın haksız Ukrayna işgaliyle ilgili de analizler buna göre yapılmalı. Bugünkü enformasyon çağında bilgi kirliliği çok olsa da gerçekler ortaya çıkıyor" deyip, "Ticaret ve üretim Doğu’ya doğru kaydı. Ama finans gücü hâlâ Batı’da" tespitini yaptı. Küçük, şunları kaydetti:

"Vatandaşların hayatın keşmekeşi içinde her şeyi takip etmesi kolay değil. Sabah işe gidip akşam yorgun argın eve dönenlerin derdi, geçimlerini sağlamak... Ev hanımları zaten çocuk, işler derken perişan oluyorlar. Yani her şeyi bilmeleri mümkün değil.

Bizler gazeteciyiz. Halka doğru bilgi vermeliyiz... Rusya’nın haksız Ukrayna işgaliyle ilgili de analizler buna göre yapılmalı. Bugünkü enformasyon çağında bilgi kirliliği çok olsa da gerçekler ortaya çıkıyor...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi için haklı tek sebep yoktu. NATO silahları Ukrayna’da diyen Putin’in tezleri boş çıktı. Gerçekten NATO silahları olsa Rusya Batı’ya savaş ilan ederdi. Zaten başından beri Putin’in isteği NATO’yu bu işe dâhil etmek.

Ticaret ve üretim Doğu’ya doğru kaydı. Fareed Zakaria “Amerika Sonrası Dünya”da bunu anlatıyor. Ama finans gücü hâlâ Batı’da. Avrupa, Amerika, Kanada bunlar hâlâ parayı kontrol ediyorlar. İngiliz bankerler, Amerikalı fonlar, İtalyan giyimciler, Fransız kozmetikçiler, Batılı bilişimciler hepsi parayı kontrol ediyor.

Putin’e yakın Rus oligarkların İngiltere’de kontrol ettiği para 800 milyar dolar. Almanya’da en büyük tur operatörleri Ruslardı. İtalya, Fransa gibi ülkelerde yatırımları var. Avrupa onlar için güvenli liman. Sadece Ruslar değil Çin, Hint, İran gibi ülkelerin zenginleri de paralarını Batı’da tutuyorlar.

Türkiye’nin özel ve kamu borçları da hep Batı bankalarına ve finans kurumlarına... İhracatımızın yüzde 60’tan fazlası Avrupa ve Amerika’ya.

Finans gücü hâlâ Batı’da. Parayı onlar kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi Rus şirketlerini hallaç pamuğu gibi attılar. Rus ekonomisini hareket edemez hâle getirdiler...

Bunları söylemek Batı’yı övmek değil. Gerçekler böyle. O yüzden Batı’nın ikiyüzlülüğüyle yüzleşmek, onlarla mücadele etmek için ekonomik anlamda gelişmek lazım.

Çin de üretiminin çoğunu Batı için yapıyor. Batı tahvillerini alıyor..."