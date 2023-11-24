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Ekonomi Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi
Ekonomi

Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-24 09:40:00 -
Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasada durgunluğun artacağını söyledi.

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, faiz artırımı sonrası piyasada durgunluk olacağını söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "O zaman bireysel faizler artacak. Bu tüketici ve iş kredilerine de yansıyacak. Bu piyasada bir miktar durgunluk çıkacağı anlamına geliyor. Ama en azından döviz sabit kalacağı için ev - araba fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor." dedi.

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