Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, faiz artırımı sonrası piyasada durgunluk olacağını söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "O zaman bireysel faizler artacak. Bu tüketici ve iş kredilerine de yansıyacak. Bu piyasada bir miktar durgunluk çıkacağı anlamına geliyor. Ama en azından döviz sabit kalacağı için ev - araba fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor." dedi.

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