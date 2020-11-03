Cem Küçük, koronavirüse yakalandı
Yazar Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Gazeteci Cem Küçük, Twitter'dan yaptığı açıklamayla koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.
Dün Kovid-19 testi yaptırdığı için TGRT Haber'deki programına çıkmadığını belirten Küçük, testin sonucunu beklediğini açıklamıştı.
"Kovid-19 testi yaptırdığım için bugün TGRT Haber’deki programıma çıkmadım. Sonucu bekliyorum" diyen Küçük, bugün testinin pozitif olduğunu duyurdu.