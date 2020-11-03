  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cem Küçük, koronavirüse yakalandı
Gündem

Cem Küçük, koronavirüse yakalandı

Yazar Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:01:00 - 2020-11-03 16:04:43
Cem Küçük, koronavirüse yakalandı

Gazeteci Cem Küçük, Twitter'dan yaptığı açıklamayla koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

Dün Kovid-19 testi yaptırdığı için TGRT Haber'deki programına çıkmadığını belirten Küçük, testin sonucunu beklediğini açıklamıştı.

​"Kovid-19 testi yaptırdığım için bugün TGRT Haber’deki programıma çıkmadım. Sonucu bekliyorum" diyen Küçük, bugün testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HALİL ÇERÇİ

YÜCE ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN ŞİFA VERSİN İNŞALLAH
  • Yanıtla

Oktay ÇELİK

Çok geçmiş olsun güzel insan rabbim şifalar ihsan eylesin amin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısına ilişkin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör saldırısına il..
Venezuela’dan flaş Türkiye adımı! Yeniden başlatma kararı aldılar
Dünya

Venezuela’dan flaş Türkiye adımı! Yeniden başlatma kararı aldılar

Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle ara verilen ticari uçuşlara yalnızca Türkiye, Meksika, İran ve Dominik Cum..
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay