Cem Küçük iphone sorusuna tepki gösterdi

Gazeteci Cem Küçük, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Açık ve Net' programına konuk oldu.

Cem Küçük soruya tepki gösterdi

Programda ekonomiden, dış politikaya kadar değerlendirmelerde bulunan Cem Küçük izleyiciden gelen soruya sinirlendi.

Kübra Par'ın okuduğu soruda, "20 yıllık iktidarın neticesinde asgari maaş alan birinin yeni bir iphone alabilmesi için yaklaşık 20 ay çalışması gerekirken ABD'deki asgari maaşlı birinin bir aylık kazanımı 3 tane alması ne anlama geliyor" diye soran vatandaşa, Küçük yanıtsız kalmadı.

"Böyle soru mu olur ya"

Iphone kullanmasın o da diyen Küçük, "Böyle soru mu olur ya" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.