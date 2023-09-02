Cem Küçük canlı yayında çılgına döndü: Bu ne ya? Artık gereken yapılsın

Sokak köpeği sorunu her geçen yeni bir can alırken Cem Küçük'ten önemli bir çağrı geldi.

Cem Küçük, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında başıboş sokak köpeği sorunundan dolayı yanan canlara dikkat çekti. Cem Küçük, “Devlet sokak köpekleri konusunda gerekeni yapmalı. İnsan hayatından daha önemlisi var mı?” dedi.

Cem Küçük, “Köpek lobisi filan… Her tarafı lobi olsa ne olur. Sokakta insanları öldürüyor. Kendi çocuğu parçalasa bakayım ne diyor. Köpek lobisi ne ya. Kanunu geçirirsin, toplarsın. Belediye başkanı idari görev yapıyor. Zabıtanın da yetkisi yok. Başıboş köpek ne ya, bu inanılır bir şey değil. Köpeği sev de insan sevmiyorsun, insana hürmetin yok senin ya. Çocuğu parçalıyor. Devlet kanunu çıkarsın göreyim o köpek lobisini…” diye konuştu.