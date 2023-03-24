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Medya Cem Küçük adeta çılgına döndü! Kendilerini yırtıyorlar
Medya

Cem Küçük adeta çılgına döndü! Kendilerini yırtıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-03-24 11:08:00 -
Cem Küçük adeta çılgına döndü! Kendilerini yırtıyorlar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, teröristbaşlarının haberi olmadan HDP’de yaprak kımıldamayacağı gerçeğini herkesin bildiğini, ama bazılarının muhalefetle ilişkisi bilinmesin diye kendini yırttığını belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, teröristbaşlarının haberi olmadan HDP’de yaprak kımıldamayacağı gerçeğini herkesin bildiğini, ama bazılarının muhalefetle ilişkisi bilinmesin diye kendini yırttığını belirtti. Küçük, özetle şunları kaydetti:

 

"Nevruz’un ilk günü Mersin’de HDP eş başkanlarından biri, teröristbaşı Öcalan’a özgürlük istedi. Ahmet Türk benzer şeyleri söyledi. Gizli saklı değil. 

HDP’nin fikrinin ne olduğu belli. Biri diyebilir mi HDP Kandil’den habersiz hareket edebilir diye? Diyemez. Bugün HDP’de seçilecek milletvekillerini bire bir Kandil belirliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teröristbaşlarının haberi olmadan HDP’de yaprak kımıldamaz!.. 

Bu gerçeği herkes biliyor. Ama bazıları muhalefetle ilişkisi bilinmesin diye kendini yırtıyor. "Masanın 7. ayağı" denilmesinden rahatsız oluyor. Bu çok dillendirirlerse halkta rahatsızlık olacağı biliniyor. 

İşte tam da bu yüzden HDP’nin PKK ile ilişkisinin iyice altını çizmek gerekiyor. Madem HDP’nin PKK ile ilişkisi yok. O zaman HDP kınasın PKK’yı? "Biz terör örgütlerine mesafeliyiz" desin. Biz de bir şey demeyelim. (…)"

 

 

 

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