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Biyografi Cem Gürdeniz kimdir, nerelidir? Cem Gürdeniz hangi kuruluşlara üye?
Biyografi

Cem Gürdeniz kimdir, nerelidir? Cem Gürdeniz hangi kuruluşlara üye?

104 emekli amiral tarafından milli iradeye darbe vurulmak istenen sözde bildiriye imza atan Cem Gürdeniz kimdir? Cem Gürdeniz KOÇ’ların “altın amirali”dir. Gürdeniz, KOÇ Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve KOÇ Üniversitesi Yöneticisidir. Cem Gürdeniz, “Balyoz” davasından yargılandı ve hapse girdi. Cem Gürdeniz ‘Çelik Gemiler, Demir Bahriyeliler’ adlı kitabı kaleme aldı. Bu kitapta 104 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye imza atan Aydın Gürül, Taner Balkış, Hasan Hoşgit, Can Erenoğlu, Deniz Cora ve İsmail Taylan olması dikkatlerden kaçmadı. Peki Cem Gürdeniz kimdir, nerelidir? Cem Gürdeniz hangi kuruluşlara üye?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:52:00 - 2021-04-06 10:56:00
Cem Gürdeniz kimdir, nerelidir? Cem Gürdeniz hangi kuruluşlara üye?

Milli iradeye darbe vurmak istenen sözde bildiride imzası bulunan 8 amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi. Bildiride imzası bulunan ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıkan emekli amirallerin isimleri şu şekilde: Amiral Cem Gürdeniz Amiral Kadir Sağdıç, Amiral Şükrü Bozoğlu, Amiral Engin Baykal, Amiral Hakan Ercan, Amiral Hakan Eraydın, Amiral Bülent Olcay, Amiral Mustafa Özbey. Peki Cem Gürdeniz kimdir, nerelidir?

Cem Gürdeniz kimdir?

Cem Gürdeniz, 24 Mart 1958 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1969 yılında Sarıyer Pertevniyal İlkokulu’nu bitirdi, ortaokula yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne gitti. Ardından, 1972 yılında Deniz Lisesi’ne kabul edilen Tümamiral Cem Gürdeniz, 1979 yılında Deniz Harp Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirerek Deniz Teğmen rütbesiyle güverte subayı olarak görev aldı.

Cem Gürdeniz, 1983-1985 yılları arasında ABD Naval Postgraduate School’da “İnsan Gücü, Personel ve Eğitim” alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 1987 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı. 1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayan Cem Gürdeniz, ardından Deniz Kurmay Yüzbaşı olarak TCG Gayret Harekât Subayı oldu.

Bu görevini sürdürürken 1991 yılında NATO SHAPE Karargâhı’nda dış göreve seçildi, dış görevi esnasında ise Brüksel ULB (Université Libre Bruxelles)’de Uluslararası Politika dalında yüksek lisans yaptı.Cem Gürdeniz, 1994-1995 yılları arasında TCG Yücetepe İkinci Komutanlığı görevindeyken, TCG Gaziantep firkateynini ABD’den transfer etmek üzere Norfolk, ABD’de görevlendirildi, yaşanan uluslararası sıkıntılardan kaynaklanan transferdeki gecikmeler nedeniyle, 1996 yılında Türkiye’ye geri döndü ve Donanma Komutanlığı Harekât Başkanlığı’nda görev yaptı. 1997 yılında ABD Charleston’da bulunan TCG Gaziantep’i İkinci Komutan olarak Türkiye’ye transfer eden Cem Gürdeniz bu geminin 1998 yılında ise komutanı oldu.

Cem Gürdeniz, 1999 Ağustos ayına kadar devam eden gemi komutanlığından sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özel Sekreterliği’ne atandı ve 2001 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Sonrasında Ağustos 2002’ye kadar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Antlaşmalar Şube Müdürlüğü’ü, Ağustos 2003’e kadar Harp Filosu III. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevlerini yaptı.

Cem Gürdeniz, 003-2004 arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı görevi sırasında 30 Ağustos 2004 tarihinde Tuğamiralliğe terfi etti. 2005-2007 yılları arasındaki Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevi sonunda Çıkarma Gemileri Komutanlığı görevinin sonunda, 2008 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Mayın Filosu Komutanlığı’na getirildi. 2009-2011 yılları arasında ise tekrar Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevini sürdürdü. 

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