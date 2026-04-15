Katliamı böyle yaptı! İşte Türkiye’yi sarsan saldırının ayrıntıları Meclis kürsüsünde şok görüntüler! Polonyalı vekilden dünyayı ayağa kaldıran İsrail çıkışı Yunanlı milletvekilinden Miçotakis’e tarihi ayar 'Katillerle savunma ittifakı olmaz.' RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim
Liseli öğrenci hastanelik oldu! Gençler arasında şiddet olayları bitmek bilmiyor

Ankara Keçiören'de parkta buluştuğu akranı tarafından bıçaklanan lise 1’inci sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Ankara’da çocuklar arasında yaşanan şiddet olayına bir yenisi daha eklendi. Olay, geçen cumartesi günü Keçiören ilçesinde meydana geldi. Emir S. ve aynı yaşlardaki akranı A.Y. parkta buluşarak, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda A.Y., Emir S.'yi bıçakladı. Karın bölgesinden yaralanan Emir S., ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Emir S., ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. A.Y. ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.Y.'nin, Emir S.'yi bıçakladığı anları, arkadaşının cep telefonu kamerası ile kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde; çevredeki çocukların kavgayı teşvik ettikleri görüldü.

 

Akran zorbalığı bitmek bilmiyor

Emir S.'nin babası Yasef S. (58), oğluyla hastanede görüştüğünü anlatarak, "Fazla cümle kuramıyordu. 'Samimiyetim yok, bir ortamda gördüm sadece' dedi. 'Husumet mi var, daha önce bir şeyler oldu mu' dedim. O da olmadığını söyledi. Bıçaklayan çocuk, oraya hazırlıklı geliyor. Orada, 'Hadi vur. Biz seni buraya boşa mı çağırdık. Hadi artık işi bitir' diyen bir kız çocuğu var. Çocuğu orada darbediyorlar, bilinçli olarak oraya çağrılmış. Ne amaçla çağrıldığını bilmiyoruz, şikayetçiyiz. Savcılık tutuklama kararı çıkartmış. Şimdi öbür çocukların ifadeleri alınacağını söylediler. Emir, dün biraz iyiydi. Hala yoğun bakımda. İnşallah durumu daha iyiye gidecek. Doktorlar ameliyatın çok ciddi olduğunu söyledi. Göğüs kafesinin 4 parmak altından bıçağı vuruyor. Bıçak 9 santim içeriye giriyor. Karaciğeri zedelenmiş, dalakta ve oradaki damarda bir tahriş olduğunu söylediler. Akran zorbalığı iyice yoğunlaşmaya başladı. Ortaokullara kadar düştü. Artık devletimizin gereğini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Gündem

Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti
Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

Gündem

Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti

RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder
RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

Gündem

RTÜK, Kahramanmaraş saldırısı için yayıncıları uyardı! Travmatik içerik paylaşan bedelini öder

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Gündem

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında flaş gelişme! Saldırganın babası gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"

Kadir

Benim zamanimda bicak cekmek adilik alcaklikti biz filimlerde sinemalarda boyle gorurduk kotu karakterler hirpani kiyafetli olanlar bicak cekerdi karsilarinda cuneyt arkin yilmaz guney tamer yigit ayhan isik gibi sevdigimiz jonler yumruklaariyla uc kisiye karsi koyardi mertlik yigitlik kahramanlik buydu bir kisiye iki kisinin sakdirmasi bicak cekmesi arkadan vurmasi utanilacak durumlardi biz boyle gudulenduk boyle ozendirildik tqbj bunlar 55 60 sene oncesj hayatimiz ve ogrendilerimiz di simdi bicak cekmekten bicaklamaktan bir kisiyi uc dort kisiyle dovmekten utanmiyorlar ve utandirilmiyorlar nerede zayifì korumak sahip cikmak
